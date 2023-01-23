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Ahmet Çakar çileden çıktı: Utanın, yazıklar olsun

Ahmet Çakar, Ümraniye-Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına çok sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 23:07
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Ahmet Çakar'dan Ümraniye-Fenerbahçe maçından sonra sert mesaj

Ahmet Çakar çileden çıktı: Utanın, yazıklar olsun
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Eski hakem ve televizyon yorumcusu Ahmet Çakar, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çakar, şu ifadeleri kullandı:

Türk hakemliğine küfür etsem terbiyesizlik yapmış suç işlemiş olurum. Fenerbahçe bu gece hakem ve var hakeminin kıyağıyla kazanmıştır. Fenerbahçe nin golü öncesi faule müdahale etmeyen VAR ne hikmetse Ümraniyenin golünü iptal ettiriyor (haklı olarak) Utanın. Yazıklar olsun..

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tun婂
23.01.2023 23:49
utanacak biri varsa o da juses neden mi arda gibi oyuncun var oynatmıyorsun da ondan...altay evlere şenlik gene...  
 
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