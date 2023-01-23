Ahmet Çakar çileden çıktı: Utanın, yazıklar olsun

Eski hakem ve televizyon yorumcusu Ahmet Çakar, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çakar, şu ifadeleri kullandı:

Türk hakemliğine küfür etsem terbiyesizlik yapmış suç işlemiş olurum. Fenerbahçe bu gece hakem ve var hakeminin kıyağıyla kazanmıştır. Fenerbahçe nin golü öncesi faule müdahale etmeyen VAR ne hikmetse Ümraniyenin golünü iptal ettiriyor (haklı olarak) Utanın. Yazıklar olsun..