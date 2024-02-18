Batuhan Karadeniz'den Fenerbahçe altyapısından yetişen Rizesporlu kaleci hakkında flaş iddia

Trendyol Süper Lig’in 26. Haftasında Fenerbahçe Rizespor deplasmanına çıktı.

Yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler ev sahibini 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla 67 puana ulaşan Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendiren eski futbolcu Batuhan Karadeniz Rizespor’un kalecisi hakkında bomba sözler kullandı.

İşte o sözler

“Fenerbahçe, Biz Arda Güler'den sonra Türk futbolu için çok önemli bir yıldız yetiştirdik diyecek Tarık Çetin kardeşime dua edecekler Müthiş bir kaleci yetiştirmiş Fenerbahçe altyapısı Casper'dan daha iyi İçinden geç”