Batuhan Karadeniz Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında oynanan tiyatroyu açıkladı. Anadolu kulüplerini isyana teşvik etti

Trendyol Süper Lig’in 27. Haftasında liderlik için yarışan Fenerbahçe Kasımpaşa’yı Galatasaray ise Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Her iki takımda haftayı kayıpsız kapatırken maçlarda lehlerine verilen kararlar gündem oldu.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının son dakikasında Fenerbahçe elle oynama gerekçesiyle penaltı kazanırken Galatasaray’ın 2. Golündeki ofsayt kararının VAR kararı ile iptal edilmesi herkesin tepkisini çekti.

Galatasaray Antalyaspor maçının ardından verilen kararları eleştiren Batuhan Karadeniz sert sözler kullandı

İşte Batuhan Karadeniz’in sözleri:

“Şaka gibi saçma sapan bir maç ondan önce yaşanan saçma sapan olaylar iki kulübün birbirine konuşmaları futbol konuşulacak hiçbir şey bırakmadılar Adam çok güzel bir açıklama yapmış Anadolu kulüplerinin yerinde olayım ne derim biliyor musun siz Fenerbahçe Galatasaray maçlarında 3 puan yazın biz hiç gitmeyelim. Böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçe’nin maçına bak Icardi’nin ceza aldığı fotoğrafa bak. Fenerbahçe’nin bu haftaki maçta aldığı penaltıya bak. Bir de İsmail Kartal’ın şöyle bir açıklaması var Çağlar ile konuştum top adamın eline çarpmasa ben vuruyordum. Hayırdır Çağlar dedektif Gadget mısın? Ayağını 10 metre mi uzatacaksın. Bir pozisyon var kafayı yersin ofsayt çizgisini çekiyor daha Torreira topa vurmamış. Yani top ayaktan çıkarken çizgi çekmesi çizgi çekmesi lazım dimi. Daha top ayaktan çıkmadan çizgisi çekmişsin ya. Ben bu kadar dümeni bir arada görmedim ya. Biz tiyatrodayız böyle futbol falan yok. Bir tane oğlum var elinde futbol topuyla gelsin futbolcu olamazsın derim olacaksan da burada olamazsın”