Bayern Münih 34 yaşındaki Müller ile sözleşme uzattı

Alman devi Bayern Münih, takımın önemli isimlerinden birisi olan Thomas Müller'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli isim ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandı.

''İLHAM VERMEK İSTİYORUM''

Sözleşmesinin uzatılmasının ardından açıklamalar yapan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, "Bayern'deki yolculuğum devam ettiği için mutluyum. Takım ve kulüp olarak başarılı olmaya devam etmemiz için üzerime düşeni yapmak istiyorum. Bir yapı taşı olmak ve takımı doğru yönde yönlendirmeye yardımcı olmak benim için önemli. Taraftarlarımıza gollerimle, gollere katılımımla, oyuna olan sevgimle, futbol tutkumla ve umarım daha nice şampiyonluklarla ilham vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

14 YILDIR BAYERN'DE!

2009 yılından bu yana Bayern Münih forması terleten Müller, çıktığı 684 maçta 237 gol atarken 261 asist katkısı verdi.