Bayern Münih 34 yaşındaki Müller ile sözleşme uzattı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
Bayern Münih 34 yaşındaki Müller ile sözleşme uzattı
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, tecrübeli futbolcu Thomas Müller'in sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Alman devi Bayern Münih, takımın önemli isimlerinden birisi olan Thomas Müller'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli isim ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandı.

''İLHAM VERMEK İSTİYORUM''
Sözleşmesinin uzatılmasının ardından açıklamalar yapan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, "Bayern'deki yolculuğum devam ettiği için mutluyum. Takım ve kulüp olarak başarılı olmaya devam etmemiz için üzerime düşeni yapmak istiyorum. Bir yapı taşı olmak ve takımı doğru yönde yönlendirmeye yardımcı olmak benim için önemli. Taraftarlarımıza gollerimle, gollere katılımımla, oyuna olan sevgimle, futbol tutkumla ve umarım daha nice şampiyonluklarla ilham vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

14 YILDIR BAYERN'DE!
2009 yılından bu yana Bayern Münih forması terleten Müller, çıktığı 684 maçta 237 gol atarken 261 asist katkısı verdi.

gbuanovw4aamm6d.jpeg

gbt9hnlawaaeqhw.jpeg

gbt8veoa0aa85ry.jpeg

gbt-vuhwcaass-9.jpeg

İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Kopenhag ve Bayern Münih'e bakın kim çıktı
Bayern Münih Harry Kane'le coştu. Kim Min Jae de attı
Bayern Münih Harry Kane'le coştu. Kim Min Jae de attı
Ne Manchester City ne Bayern Münih. Zirvede Fenerbahçe var
Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih Frankfurt'tan 5 yedi
Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih Frankfurt'tan 5 yedi
Bayern Münih yeni transferini resmen duyurdu
Bayern Münih yeni transferini resmen duyurdu
Son Haberler
Kurye ölümünün seyrini değiştirecek görüntü. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu neden sağa kırdı? Gündem
Kurye ölümünün seyrini değiştirecek görüntü. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu neden sağa kırdı?
Trabzonspor'un İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Trabzonspor'un İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu
Ergene Nehri taştı yüzlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı Gündem
Ergene Nehri taştı yüzlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı
Mete Kalkavan Varan Turizm gibi gitti Banderas gibi geldi. Başakşehir Sivas maçına 2 penaltıyla damga vurdu. Volkan Aliakar yazdı Spor
Mete Kalkavan Varan Turizm gibi gitti Banderas gibi geldi. Başakşehir Sivas maçına 2 penaltıyla damga vurdu. Volkan Aliakar yazdı
Eskişehir’de iki işçi servisi çarpıştı. Çok sayıda yaralı var Gündem
Eskişehir’de iki işçi servisi çarpıştı. Çok sayıda yaralı var
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı Spor
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı
Yıldız Tilbe yoğun bakıma kaldırıldığı iddiasını yanıtladı Magazin
Yıldız Tilbe yoğun bakıma kaldırıldığı iddiasını yanıtladı