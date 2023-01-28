Erdoğan 'Nas' dedi alım gücü düşen vatandaşın bankalara borcu fırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Nas' dedi politika faizi yüzde 19'dan yüzde 9'a kadar düşürüldü, enflasyon da son bir yılda uçtu gitti. Hal böyle olunca enflasyon altında ezilen vatandaş tüketici kredilerine dayandı ve borç batağına saplandı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre vatandaşların bankalardan kullandığı tüketici kredilerinin miktarı son bir yılda 331,5 milyar lira artarak 1 trilyon 105 milyar 895 milyon lira oldu.

BDDK’nın 2022 yılı Ocak ayı üçüncü haftasında açıkladığı verilerine göre söz konusu miktar bir yıl önce 774 milyar 334 milyon lira seviyesindeydi. En çok artış 232 milyar lira ile ihtiyaç kredilerinde yaşandı.

Ocak 2022 – Ocak 2023 tarihleri arasında bankalardan kullanılan toplam ihtiyaç kredisi miktarı 461 milyar liradan 693 milyar liraya çıktı.

Konut kredisi 61 milyar lira artışlar 361 milyar liraya, taşıt kredisi ise 39,7 milyar lira artışla 51,7 milyar liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı harcamaları da iki kattan fazla artarak 205 milyar liradan 460 milyar liraya çıtkı.

Bankaların takipteki tüketici kredileri ve kredi kartı alacakları son bir yılda bu yana 5 milyar lira artış göstererek 25 milyar liradan 30 milyar liraya yükseldi.

BORÇLU SAYISI 1.8 MİLYON KİŞİ ARTTI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, kasım 2022 itibariyle bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2 milyon kişi artarak 37,7 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 39 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

2022 Ocak 3. hafta BDDK'nın açıkladığı veriler

Tüketici kredisi toplam: 774 milyar 334 milyon lira

Konut: 300 milyar 62 milyon lira

Taşıt: 12 milyar 773 milyon lira

İhtiyaç: 461 milyar 498 milyon lira

Kredi kartı: 205 milyar 865 lira

2023 Ocak 3. hafta BDDK'nın açıkladığı verileri

Tüketici kredisi toplam: 1 trilyon 105 milyar 895 milyon lira

Konut: 361 milyar 102 milyon lira

Taşıt: 51 milyar 733 milyon lira

İhtiyaç: 693 milyar 58 milyon lira

Kredi kartı: 460 milyar 684 milyon lira