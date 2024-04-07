Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koçak Ailesi'nde miras kavgası. Mahkemeden flaş karar

Koçak ailesi aynı zamanda İstanbul'da çekilen çoğu dizide boğaz manzarası gösterildiğinde göze çarpan Kara Todori Paşa Yalısı da Koçak ailesine ait. Ancak bu görkemli yalı aynı zamanda Koçak ailesini bölen ve davalık eden mülk oldu.

Koçak ailesinin oğulları Recai Koçak ve Necati Koçak, 87 yaşındaki anneleri Servet Koçak'ın akli yetenekleri kaybettiği gerekçesi ile dava açtı. Ancak bekledikleri sonucu alamadılar. İki kardeşin annelerinin vesayet altına alınması talebi ile açtıkları davada mahkeme anne Servet Koçak'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi.

BOĞAZIN İNCİSİ AİLEYİ İKİYE BÖLDÜ

Daha önce icradan satılık olması ile gündeme gelen İstanbul Yeniköy'de bulunan Kara Todori Paşa Yalısı bu kez Koçak ailesi arasındaki miras kavgası ile gündeme oturdu.

Boğaziçi'nde bulunan Girit Valiliği sırasında Alexander Kara Todori tarafından Dolmabahçe Sarayı dahil İstanbul'da pek çok esere imza atan Sarkis Balyan'a yaptırılan Kara Todori Paşa Yalısı Türkiye'nin en zengin ailelerinde Koçak ailesini ikiye böldü.

MAHKEME KARDEŞLERİN AÇTIĞI DAVAYI REDDETTİ

Cevat Koçak ile eşi Servet Koçak, Boğaz'ın incisi bu yalıda hayatlarını sürdüler. Cevat Koçak'ın 1992'de ölümünün ardından Servet Koçak yalıda yalnız yaşamaya devam etti . Ancak Servet Koçak, oğullarının açtığı dava ile mahkemelik oldu.

Recai ve Necati Koçak, anneleri Servet Koçak’ın hesabındaki milyonlarca doları ve sahibi olduğu Kara Todori Paşası Yalısı’nı kızı Naciye Koçak’ın üzerine geçirdiğini iddia ederek, annelerinin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası ile vesayet davası açtı. Ancak mahkeme davayı reddetti.

SERVET KOÇAK'IN AKLI MELEKELERİ YERİNDE ÇIKTI

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada anne Servet Koçak’ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Kurum, “Servet Koçak’ın herhangi bir akıl hastalığı, zeka geriliği veya bunama hali tespit edilmemiştir" raporunu verdi.

Mahkeme diğer yandan Servet Koçak’ın savurganlığını gösterir hareketleri bulunmadığı gerekçesi ile Necati ve Recai Koçak kardeşlerin davasını reddetti.

Kara Todori Yalısı 2022 yılında 340 milyon TL muammen bedelle icradan satışa çıktığı tarihe yine gündeme oturmuştu. Yalının 1958'de yaşanan tanker yangınında ağır hasar gördüğü de biliniyor.