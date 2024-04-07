Arabası olan tüm emekliler o ücretten kurtuldu. Artık ödenmeyecek

Kaynak: Kamusonhaber
Arabası olan tüm emekliler o ücretten kurtuldu. Artık ödenmeyecek
Geçim sıkıntısı alında ezilen emekliye bir güzel haber daha geldi. Arabası olan emeklilerin yıllardır ödediği bir işlem tamamen ücretsiz oldu.

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatlarına yapılan güncelleme ile birlikte bir banka arabası olan emeklilere ücretsiz HGS hizmeti verileceğini duyurdu.

Emekliler için hazırlanan özel kampanya kapsamında emekli maaşı müşterilerine 12 bin TL promosyon tutarı yanı sıra ücretsiz HGS hizmeti ayrıca sunulacak.

Promosyon kampanyasının ek hizmetlerinden yararlanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na taşımaları ve 3 yıllık maaş promosyonu sözleşmesi imzalamaları gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN EMEKLİLERE HGS JESTİ

Yapılan değişiklikle birlikte, 1. sınıf HGS ürünlerinin otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliğinin önüne geçilmesi hedeflendi. Otomatik yükleme tutarı da 175 TL olarak güncellenmesi ile birlikte arabası olan emeklileri sevindirecek HGS haberi Ziraat Bankası’ndan geldi.

hgs1.jpg

Emeklilere uygulanan promosyon uygulamalarında rekabete Ziraat Bankası, promosyon tutarı artışının yanında arabası olan emeklilere ücretsiz hizmetler de sağlanacağını duyurdu.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada tek şart olarak 'İlk kez emekli maaşı alacak müşteriler' ibaresi kullanıldı. Açıklamada Ziraat Bankasını tercih edecek emeklilerin bir yıl boyunca geçerli olacak avantajlardan hemen faydalanabileceğini belirtildi.

Ziraat Bankası emekli promosyon yarışında HGS hizmeti ve özel kampanyalı mevduat hesabı faizi sunarak yeni bir kulvar açtı.

EMEKLİ KAMPANYALARINDA HANGİ HİZMETLER VERİLECEK

Vadeli mevduat faizlerinde yeni oranlar: Ziraat Bankası'nın kampanyasından yararlanmak için en yakın şubeye gitmenin yanı sıra Ziraat Mobil ya da İnternet Bankacılığı'nın kullanarak vadeli mevduat hesabı açılabilecek.

HGS hizmeti: Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan ve maaşını bankadan almaya başlayan müşterilere özel olarak ücretsiz HGS etiketi hizmeti verecek. HGS etiketinizi en yakın şubeye giderek alabilirsiniz.

Kiralık kaza indirimi: Kasa kiralamak isteyen emeklilere kazalar yüzde 25 oranında indirim yapılarak kiralanacak.

Ücretsiz havale EFT FAST: Müşteriler dijital kanallar üzerinden yaptıkları Havale-EFT-FAST işlemlerinde ücret ödemeyecek.

İlgili Haberler
Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koçak Ailesi'nde miras kavgası. Mahkemeden flaş karar
Bayram öncesi ete ikinci zam şoku. Hani zam yapmayacaktınız
Bayram öncesi ete ikinci zam şoku. Hani zam yapmayacaktınız
Emekli zammında hesap değişti. Ünlü ekonomist zam ve refah payı oranını verdi
Özgür Erdursun iktidarın emekli maaşı planını deşifre etti
Dolar bayramdan sonra ne olacak. Selçuk Geçer kopacak kıyameti açıkladı
Altının uçuşa geçeceği tarih belli oldu Yatırımcının beklediği haber geldi
Son Haberler
Terör örgütü babasını öldürmüştü, oğlu CHP'den belediye başkanı oldu Gündem
Terör örgütü babasını öldürmüştü, oğlu CHP'den belediye başkanı oldu
"Malzeme çalıyorsun" dedi, çalışanını vurdu Gündem
"Malzeme çalıyorsun" dedi, çalışanını vurdu
Şarampole devrilen otomobilde 1 aylık bebek hayatına kaybetti, 4 yaralı Gündem
Şarampole devrilen otomobilde 1 aylık bebek hayatına kaybetti, 4 yaralı
Cüppeli Ahmet canlı yayında böyle dedi: AKP benim sayemde daha fazla oy kaybetmedi Gündem
Cüppeli Ahmet canlı yayında böyle dedi: AKP benim sayemde daha fazla oy kaybetmedi
Sosyal medyadaki linç canından etti. Hakkında yazılan yorumları okurken kalp krizi geçirdi Gündem
Sosyal medyadaki linç canından etti. Hakkında yazılan yorumları okurken kalp krizi geçirdi
Memur ve emekli maaşlarında zamlı tablo. Kuruşu kuruşuna hesaplandı Memur ve Emekli
Memur ve emekli maaşlarında zamlı tablo. Kuruşu kuruşuna hesaplandı
Şarampole devrilen araçtaki 1 aylık bebek yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Şarampole devrilen araçtaki 1 aylık bebek yaşamını yitirdi