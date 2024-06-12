Sosyal medya 400 TL'lik sandviçi konuşuyor

İstanbul'un tarihi Kapalı Çarşı'sında bir meze dükkanının sunduğu sandviç, fiyatıyla gündeme oturdu. Bir sosyal medya videosunda, sandviçin hazırlanışı sırasında eklenen malzemelerin fiyatlandırılması izleyicileri şaşkına çevirdi.

400 Türk Lirası'na ulaşan sandviç fiyatı, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak geniş yankı buldu. Sandviçin bu denli yüksek bir fiyat etiketine sahip olması, yerel ve ulusal medyada da tartışma konusu oldu.

SANDVİÇTE NELER VAR?

Az miktarda kaşar peyniri

Zeytin ezmesi

4 dilim dana antrikot salam

4 dilim karabiberli füme et

Domates

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video, kullanıcıların yoğun tepkisini çekti. Videoda yer alan sandviçin içeriği ve fiyat etiketi, izleyiciler tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok kullanıcı, belirtilen fiyat aralığında, sandviçten çok daha besleyici ve kaliteli alternatiflerin mevcut olduğunu dile getirdi. Sandviçin piyasa değerinin üzerinde bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu öne süren tüketiciler, bu durumu adil bulmadıklarını ifade etti. İnternet kullanıcıları, fiyat performans dengesinin gözetilmediğini ve tüketici beklentilerinin karşılanmadığını vurguladı.

RESTORAN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Son dönemde, restoranlarda yaşanan fiyat artışları, gündemin öne çıkan meseleleri arasında yer alıyor. Özellikle turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Kapalı Çarşı gibi bölgelerde bu durum daha net bir şekilde gözlemleniyor. Yeme-içme sektöründe gözlenen bu fiyat yükselişi, hem yerel halkın hem de turistlerin bütçesini doğrudan etkileyerek, ekonomik dinamikler üzerinde belirgin bir etki yaratıyor.