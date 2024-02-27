Ceviz kabuğu suyunun sırrı ne

Ceviz, çok faydalı bir kabuklu yemiş. Peki ya kabuğunun ne işe yaradığını biliyor musunuz? Ceviz, iyi gelmediği ve tedavi etmediği şey neredeyse yok gibi.

Cevizin faydalarını anlatmaya kalksak sayfalar yetmez. İçinde protein, lif, Omega 3, Omega 6 yağ asitleri bulunurken kalsiyum, demir, çinko, magnezyum, fosfor, bakır, selenyum, manganez mineralleri ve A, B1, B2, B6, C vitaminleri de vardır. Bu yüzden insan sağlığı için çok önemlidir. Peki bu kadar çok faydası olan meyvenin kabuğu boşa mı? Ceviz ve kabuğu çok eski zamanlardan beri çeşitli hastalıkların tedavisinde ilaç yapımında kullanılmıştır.

Saçlarımız eski ışıltısına geri dönecek ve hasar görmüş saçlarımız güçlenecektir. Saçlarımız kepekten kurtulacaktır. Saçlarımızı bu şekilde hazırladığımız su ile her gün yıkarsak saçlardaki beyazlarımız da azalacaktır.

Cevizin yeşil kabuğunun suyu ile yapacağımız kür saçlar için çok faydalıdır. Saça koyu kahverengi bir ton verirken saçların parlaklığını yükseltir. Ceviz kabuğu suyunu ayak ve el tırnaklarımızda da kullanabiliriz. İnce ve kırılgan tırnaklara ceviz kabuğu suyu sürmek, tırnakların sağlamlaşmasını ve sağlıklı uzamasını sağlar.

Ceviz kabuğu hem bazı hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılırken saç, tırnak ve cilt bakımı için de bir kozmetik ürünüdür. Cevizin kuru dış kabuğunu çay gibi demleyip içmek soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir.

Bağırsaklardaki kurt ve solucanlara karşı da aynı karışım (kuru veya taze ceviz kabuğu) günde iki bardak içilerek tedavi olunabilir.

Şeker hastalığı, vücutta D vitamini yetersizliğinden kaynaklanan raşitizm hastalığı için de 10-15 adet ceviz kabuğunu su ile kaynatıp içmek faydalıdır.

Taze (Yeşil) ceviz kabuğu suyu çıkarılıp sivilceli cilde sürüldüğünde sivilcelerin ve cilt lekelerinin kaybolmasına yardımcı olur. Ceviz kabuklarını ( Kuru veya yaş ) kaynar suya atıp 10 dakika kaynattıktan sonra saçlarımızı yıkadığımızda saç dökülmelerimiz duracaktır.