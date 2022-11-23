Katarlı kadınlar alkol yasağından memnun

Sonia Nemmas, futbol delisi bir evde büyümüş, üç kız annesi. Ailenin gece geç saatlerde yapılacak bir maç için biletleri var ve sarhoş taraftarların potansiyel olarak seyirci olabileceği bir stadyumda bulunmaktan endişeli.

"Başka ülkelere gittiğimizde, bizden neden onların kurallarına uymamız veya kültürlerine saygı duymamız istendiğini sormuyoruz," diyerek "Sadece yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar'da hafta sonu olan Cuma akşamı, şenliklere katılmak için Doha'nın şehir merkezine gitti.

Kızları, Ürdün kimliklerini selamlamak için keffiyeh takarak yanındaydı ve ev sahibi ülkenin bayraklarını ve şapkalarını taşıyarak Katar'a desteklerini gösteriyorlardı.

Nemmas, geçen yıl İngiltere'de düzenlenen Euro 2020 şampiyonasının finali sırasında Wembley Stadyumu'nda patlak veren alkol kaynaklı şiddete atıfta bulundu. Katar'da görmek istediği bir şey değil.