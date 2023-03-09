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Sinan Ateş isminin verilmesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. CHP ve İYİ Parti önerdi

Suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş’in isminin Alanya’da bir park, cadde ya da sokağa verilmesi önerisi, belediye meclisindeki AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:30
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Sinan Ateş isminin verilmesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Sinan Ateş isminin verilmesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. CHP ve İYİ Parti önerdi
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Alanya Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Belediyenin CHP ve İYİ Partili belediye meclis üyeleri, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in ismini, Alanya’da uygun bir park, cadde veya sokağa isminin verilmesini önerdi.

Önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Gelişmeyi CHP’li meclis üyesi Nazmi Zavlak Twitter’dan paylaştı.




 

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