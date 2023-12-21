Tuzla Piyade Okulu’ndaki teğmenin ifadesi ortaya çıktı. 'Atatürk karşıtı olduklarını bildirdik ama işlem yapılmadı'

Tuzla Piyade Okulu’nda, 10 Kasım’da yaşanan yakaya Atatürk fotoğrafı takmamış teğmen ve onunla birlikte hareket eden teğmenlerle ilgili ‘cemaat-tarikat’ üyesi olduklarına dair iddiaların yankıları sürerken bu kişilere tepki gösteren Atatürkçü teğmenin ifadesi ortaya çıktı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, teğmenin ifadesini paylaştı ve “Bu arkadaşların bizim Harp Okulu sefahatimizden itibaren kim ve ne olduklarını, maksatlarını, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı olduğunu bildirmemize rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu şahıslar şu anda da Cumhuriyet karşıtı olduklarını ve Atatürk’e saygı duymadıklarını alenen beyan edecek kadar cüretkar vaziyette aramızda dolaşmaktadırlar” cümlelerini kurduğunu söyledi.

İşte Erkin’in yazısından teğmenin ifadesinde “Önümde 13 Kasım günü yaşanan olayla ilgili bir teğmenin ifadesi bulunuyor. İfade 15 Kasım’da alınmış ve o teğmene yöneltilen suçlamada kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek yazıyordu.” dediği öğrenildi.

ATATÜRK FOTOĞRAFINI SÖKMÜŞ

Teğmen olayı anlatırken şu ifadeleri kullanıyor:

“… 13 Kasım 2023 tarihinde 405 numaralı odada bir kalabalık gördüm. Ben de olayı yatıştırmak hem de ne olduğunu öğrenmek için içeriye giriş yaptım. Girdiğim sırada bir tartışma duydum. Arkadaşlara sakinleşmelerini söyledim. Daha sonra P. Teğmen M.F.Ş. ile konuştum. Kendisine Atatürk fotoğrafının nerede olduğunu sorduğumda bana Atatürk’ün fotoğrafını söktüğünü söyledi.”

Teğmen’in ısrarla “fotoğraf nerede?” diye sorduğunda diğer teğmen, “Cebimde” yanıtını verdiğini ve cebinden çıkarıp kendisine verdiğini anlattı.

"CEBİME KOYMUŞTUM BURUŞMUŞ"

“Sökülmüş fotoğrafı cebinden çıkardığında Atatürk’ün fotoğrafı buruşmuş haldeydi.” diyen Teğmen, “Bu fotoğraf neden bu halde” diye tepki gösterdiğini ancak cevap olarak “Cebime koymuştum, buruşmuş” denildiğini belirtti. “Bu fotoğrafın pantolon cebine değil göğüs cebine düzgün bir vaziyette konulması gerektiğini söyledim.” diyen Teğmen, bu sözünden sonra bir itiş kakış yaşandığını belirtti.

Söz konusu itiş kakış sırasında herhangi bir tehdit, hakaret ve darp olmadığını belirten Teğmen, daha sonrasında odada bulunan arkadaşların sakinleşmelerini sağlayarak koğuşun boşalması gerektiğini söylediğini aktardı. İtiş kakış sırasında bir darp olmadığının altını çizen Teğmen “Zaten ‘darp edildim’ diyen teğmenin hastaneye gittiğinde kendisine ‘Darp yoktur’ raporu verildi” detayını da paylaşıyor.

“BİZ KİM VE NE OLDUKLARINI BİLDİRDİK ANCAK HAKLARINDA İŞLEM YAPILMADI”

“Darp ettiği” iddia edilen teğmenin ifadesindeki çarpıcı detayda teğmene, “Yukarıda bahsi geçen konu hakkında eklemek istediğiniz herhangi bir husus var mı?” diye sorulduğunda Teğmen, “Bu arkadaşların bizim Harp Okulu sefahatimizden itibaren kim ve ne olduklarını, maksatlarını, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı olduğunu bildirmemize rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu şahıslar şu anda da Cumhuriyet karşıtı olduklarını ve Atatürk’e saygı duymadıklarını alenen beyan edecek kadar cüretkar vaziyette aramızda dolaşmaktadırlar” dediğini aktardı.