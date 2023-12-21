PttAMV halka arz oluyor

Para Medya haberine göre, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, konuk olduğu bir televizyon programında “PttAVM’nin ilk defa halka arz edilmesi gündemde. Sürecin çok uzun süreceğini düşünmüyoruz. PttAVM’yi halka arz edip buradan elde edeceğimiz gelirleri yine depo kurma ve PttAVM’ye yapacağımız yatırımlara harcamayı düşünüyoruz. Halka arz çalışmaları iki yıldır var, önümüzdeki aylar içerisinde kararımızı alacağız. Şu anda SPK ile görüşme halindeyiz, başvurumuzu yaptık. PttAVM’nin yüzde 15’ini halka arz etmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda kararımızı verip ilerleyeceğiz. PTT Varlık Fonu’na ait bir şirket, Varlık Fonu ile birlikte oturup bunlara karar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

2011 senesinde PttAVM’nin Türkiye’nin ilk ve tek pazaryeri olarak kurulduğunu hatırlatan Gülten, “Ülkemizin ilk pazaryeri PttAVM’dir. Şu anda ürün adedimiz ve üye sayımız milyonlarla ifade ediliyor.” dedi. Yurtiçindeki satıcıların ürünlerini dünyanın her bölgesine ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Gülten, “Yani bir günde dükkânın önünden geçen yüz kişiye hitap eden bir esnafımız şu anda milyarlarca insanın önüne çıkabilecek bir potansiyele sahip. Biz de PttAVM’de yaptığımız yatırımlarla bunu geliştirdik. Şu anda Katar’da bu ülkenin Posta İdaresi ile işbirliği içinde bir e-ticaret sitemiz var. Sadece Katar Postası ile kalmadık dünyanın bütün Posta İdareleri ‘bu işi nasıl başardınız, nasıl yapıyorsunuz’ diye sunumlar almak istiyor.” ifadelerine yer verdi.

50 MİLYON ÜRÜN

50 milyon ürün ve 50 bin satıcısı ile e-ticaret sektörünün en önemlileri arasında yer alan PttAVM, yurtiçinde sağladığı başarıyı yurtdışına da taşıyarak, son yıllarda özellikle Çin ve Katar’da büyük başarılara imza attı. Özellikle Türkiye’nin amacı ihracat pazarlarından olan dünyanın en büyük e-ticaret pazarı Çin’de JD, Tmall ve Douyin’de Ulusal Türkiye Mağazalarını (Türkiye Premium Store) Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) destek ve yönlendirmeleriyle açtı.

2018 senesinde Katar Posta İdaresi ile işbirliği çerçevesinde Türk ürünlerini Katarlı tüketicilere ulaştırmak amacıyla Turkish Souq’u devreye alma kararı aldı. Öncelikle hedef pazar sadece Katar olmasıyla beraber, gelen talep ve güçlü büyümenin etkisiyle Turkish Souq’u tüm dünyaya duyururken, şu anda Avustralya’dan Çin’e, Rusya’dan Mısır’a, Finlandiya’dan Güney Afrika’ya, Kanada’dan Brezilya’ya 98’den fazla ülkeye Türk ürünlerini ve markalarını satmaya başladı.