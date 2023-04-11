11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bedelli askerliği 18 güne düşürüyorlar. Emekli Albay Mithat Işık’tan çok konuşulacak iddia

Bedelli askerliği 18 güne düşürüyorlar. Emekli Albay Mithat Işık’tan çok konuşulacak iddia

Eski Özel Kuvvetler Alay Komutanı Emekli Albay Mithat Işık, bedelli askerlik yapan bazı vatandaşların eş doğumlarını aynı döneme denk getirerek 10 gün izin aldıklarını belirtti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 13:33
Takip Et

Bedelli askerliği 18 güne düşürüyorlar. Emekli Albay Mithat Işık’tan çok konuşulacak iddia

Bedelli askerliği 18 güne düşürüyorlar. Emekli Albay Mithat Işık’tan çok konuşulacak iddia
+
Aa
-

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem’in haberine göre, Bir dönem Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı yapan eski Özel Kuvvetler Alay Komutanı Emekli Albay Mithat Işık, özellikle doğum amaçlı izin almanın belli kişilerce artan bir şekilde ve bilerek suiistimal edildiğini öne sürdü.

Bazı kişilerin bedelli askerlik yapacağı dönemi, eşlerinin doğum yapacağı zamana getirdiklerini ifade eden eski Özel Kuvvetler Alay Komutanı Emekli Albay Mithat Işık, "O süreçte 10 gün de doğum izni alarak neredeyse hiç askerlik yapmamaya çalışıyorlar. Bu konuyu son dönemlerde artan bir şekilde duyuyoruz. Yasal bir hak suistimal edilmemeli" dedi.

EŞLERİ DOĞUM YAPARSA 10 GÜN İZİN ALABİLİYORLAR
Askerlik yaparken birinci dereceden yakınlarını kaybeden veya eşleri doğum yapan kişiler, 10 günlük izninden faydalanabiliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
3
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
4
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
5
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
6
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
7
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿Yozgat'ta tarihi eser operasyonu. 100 tane sikke ele geçirildi
﻿Yozgat'ta tarihi eser operasyonu. 100 tane sikke ele geçirildi
﻿Yozgat'ta tarihi eser operasyonu. 100 tane sikke ele geçirildi
﻿Galatasaray'da divan günü. Özbek canlı yayında açıklayacak
﻿Galatasaray'da divan günü. Özbek canlı yayında açıklayacak
﻿Galatasaray'da divan günü. Özbek canlı yayında açıklayacak
﻿Yeni araştırmadan ortaya çıktı. Evcil hayvanlar sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük etken
﻿Yeni araştırmadan ortaya çıktı. Evcil hayvanlar sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük etken
﻿Yeni araştırmadan ortaya çıktı. Evcil hayvanlar sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük etken
﻿Kahramanmaraş'ta dolu ve yağış hayatı etkiledi
﻿Kahramanmaraş'ta dolu ve yağış hayatı etkiledi
﻿Kahramanmaraş'ta dolu ve yağış hayatı etkiledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.