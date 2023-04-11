Bedelli askerliği 18 güne düşürüyorlar. Emekli Albay Mithat Işık’tan çok konuşulacak iddia

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem’in haberine göre, Bir dönem Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı yapan eski Özel Kuvvetler Alay Komutanı Emekli Albay Mithat Işık, özellikle doğum amaçlı izin almanın belli kişilerce artan bir şekilde ve bilerek suiistimal edildiğini öne sürdü.

Bazı kişilerin bedelli askerlik yapacağı dönemi, eşlerinin doğum yapacağı zamana getirdiklerini ifade eden eski Özel Kuvvetler Alay Komutanı Emekli Albay Mithat Işık, "O süreçte 10 gün de doğum izni alarak neredeyse hiç askerlik yapmamaya çalışıyorlar. Bu konuyu son dönemlerde artan bir şekilde duyuyoruz. Yasal bir hak suistimal edilmemeli" dedi.

EŞLERİ DOĞUM YAPARSA 10 GÜN İZİN ALABİLİYORLAR

Askerlik yaparken birinci dereceden yakınlarını kaybeden veya eşleri doğum yapan kişiler, 10 günlük izninden faydalanabiliyor.