Bedelli askerlikte afet eğitimi geliyor mu?

28 günlük bedelli askerlik süresinin enflasyona oranla çok yüksek olmasından dert yanan binlerce bedelli askerlik mağduru, kışla şartının kaldırılmasını talep ediyor.

28 günlük kışla şartı nedeniyle askerliğe başvuramadıklarını, işlerini bırakıp gidemediklerini belirten mağdurlar, bu durumun devleti 1 milyar TL’den fazla zarara uğrattığını dile getiriyor.

Seslerini en son Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar ulaştıran mağdurlar son olarak 28 gün kışla şartı yerine AFET Eğitimi verilmesi önerisinde bulunmuştu.

Nasıl ki yanlış yaptığını düşündüğümüz davranışları eleştiriyorsak olumlu davranışlarını da övmeliyiz insanların.

Eeee ne demişler Sezar’ın hakkı Sezar’a, hak edene hakkını teslim etmek lazım.

Hükümet kanadından kimse bedelli mağdurlarının sesini duymazken AKP’ye geçişiyle çok eleştirilen Mehmet Ali Çelebi, bu mağdurların sesini duydu.

Deprem Araştırma Komisyonu’nda “Bedelli Askerlikte Afet eğitimi verilmesini” öneri olarak sundu.

Tabii bu haber mağdurlarda bir umut ışığı oldu.

Telefonum, mail kutum doldu taştı bu gelişme sonrası.

Gazeteci olarak mağdurların sesi olmak görevimiz.

Aradım Mehmet Ali Çelebi’yi ve sordum; deprem Komisyonu’nda bedellilere afet eğitimi verilsin öneriniz nasıl karşılandı? diye.

Çelebi’nin ifadesine göre, öneri önce raporlanacak sonra kurumlara gönderilecek. Kurumlara gönderildikten sonra yasal bir uygunluk görülürse meclise gelecek bu öneri.

Ancak bu önerinin bu döneme yetişmesi pek de mümkün görünmüyor zira meclis seçim nedeniyle 8 Nisan’da tatile girecek.

Zira Çelebi’nin ifadesine göre de meclisin çalışma programı zaten dolu!

Eğer bu öneri yasal bir düzenleme için uygun görülürse buna önce AKP grubu, sonra meclis karar verecek ve bu 28. dönemde gerçekleşecek.

Ancak Çelebi’nin ifadesine göre, iyi bir öneri olarak karşılanan teklif komisyonda vekiller tarafından uygun görüldü.

Zira eski bir subay olması sebebiyle bu konudaki kendi görüşünü de sordum Çelebi’ye, önerinin kabul edilmesi ve yasalaşması olasılığına nasıl bakıyor diye?

Çelebi aynen şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda profesyonel olarak komando birliklerinde de arama kurtarmacıların yetişmesiyle ilgili önergemiz vardı. Onu zaten jandarma kendi içerisinde başlatmış. Bu olumlu bir gelişme.

Gönüllü arama kurtarmacılar için de bedellileri önerdik biz. Bunun zamanla olgunlaşacağını değerlendiriyorum ben. Böyle bir planlama yapılabilir, bunu takip edeceğiz biz de”

Benim anladığım kadarıyla hükümet ve devlet nezdinde de bu öneriye olumlu bakılıyor.

Bu dönem olmadı, öbür dönem bu önerinin yasalaşması çok büyük olasılık!

Seçim var diyebilirsiniz ancak anladığım kadarıyla devlet kademesinde de bu öneri kabul görmüş durumda.

Jandarmada profesyonel olarak başlatılan süreç, bedelliye de entegre edilebilir!

Böylece binlerce gencin mağduriyeti giderilmiş olurken devleti de milyarlarca TL zarardan kurtarmak mümkün olur!

Bakalım süreci takip etmeye devam edeceğiz…