Erdoğan bedelli askerlik mağduru gençleri dinledi. AKP’li vekiller topu Erdoğan’a atmış, Erdoğan çalışmayan vekilleri azarlamıştı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Bedelli askerlikte mağdur edilen gençler sorunlarını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rapor halinde sundu.

Milletvekilleri ve grup başkanvekilleriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde bu işin bakanlık ve Cumhurbaşkanlığında olduğu ve talimat beklendiği ifade edilirken edinilen bilgiye göre gençler, Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyareti esnasında sorunlarını Erdoğan’a açtı.

Erdoğan ise danışmanlar tarafından konunun kendisine iletildiğini ve sorundan haberi olduğunu belirtti.

Diğer taraftan meclise gelmesi beklenen ve uzman çavuşlarla ilgili düzenlemeleri içeren torba yasanın içinde bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin de gelebileceği CHP’li vekiller tarafından ifade edildi.

BAKAYA CEZALARI SİLİNSİN

2019 yılında askerlik tecil yaşının 29’dan 22’ye çekilmesi nedeniyle 550 bin’den fazla genç bakaya ve yoklama kaçağına düştü. Bakaya cezalarıyla beraber kimi mağdurların ödemesi gereken ücret 180-190 bin lirayı buluyor. Bu nedenle gençler bakaya cezalarının silinmesinin talep ediyor.

DEVLETE YÜK OLAN KIŞLA ŞARTI KALDIRILSIN

Diğer taraftan bedellide kışla şartının devlete maliyetinin 1 milyar TL’den fazla olduğunu belirten gençler, 28 günlük kışla şartının kaldırılarak devlete yük olan bu uygulamaya son verilmesini talep ediyor. Özel sektörde çalışan pek çok genç, 28 gün askere gitmesi nedeniyle işsizlik tehlikesiyle baş başa kalıyor.

EŞİTSİZLİK YARATAN ÜCRET MAKUL DÜZEYE ÇEKİLSİN

Diğer taraftan kimi gençler için bedelli askerlik ücretinin çok yüksek olduğunu belirten gençler, “Belirli bir zümreye kolaylık sağlıyor bu ücretler. Makul bir seviyeye indirilmedikçe gençler arasında ayrım olmaya devam edecek” diyor.