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  • Erdoğan bedelli askerlik mağduru gençleri dinledi. AKP’li vekiller topu Erdoğan’a atmış, Erdoğan çalışmayan vekilleri az

Erdoğan bedelli askerlik mağduru gençleri dinledi. AKP’li vekiller topu Erdoğan’a atmış, Erdoğan çalışmayan vekilleri azarlamıştı

Bedelli askerlikte milletvekilleri ve grup başkanvekillerinden, işin bakanlık ve cumhurbaşkanlığında olduğu ve talimat bekledikleri yanıtını alan bedelli askerlik mağduru gençler sorunu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Erdoğan ise sorundan haberinin olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 12:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlik mağduru gençleri dinledi. AKP’li vekiller topu Erdoğan’a atmış, Erdoğan çalışmayan vekilleri azarlamıştı

Erdoğan bedelli askerlik mağduru gençleri dinledi. AKP’li vekiller topu Erdoğan’a atmış, Erdoğan çalışmayan vekilleri azarlamıştı
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Bedelli askerlikte mağdur edilen gençler sorunlarını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rapor halinde sundu.

Milletvekilleri ve grup başkanvekilleriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde bu işin bakanlık ve Cumhurbaşkanlığında olduğu ve talimat beklendiği ifade edilirken edinilen bilgiye göre gençler, Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyareti esnasında sorunlarını Erdoğan’a açtı.

Erdoğan ise danışmanlar tarafından konunun kendisine iletildiğini ve sorundan haberi olduğunu belirtti.

Diğer taraftan meclise gelmesi beklenen ve uzman çavuşlarla ilgili düzenlemeleri içeren torba yasanın içinde bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin de gelebileceği CHP’li vekiller tarafından ifade edildi.

BAKAYA CEZALARI SİLİNSİN
2019 yılında askerlik tecil yaşının 29’dan 22’ye çekilmesi nedeniyle 550 bin’den fazla genç bakaya ve yoklama kaçağına düştü. Bakaya cezalarıyla beraber kimi mağdurların ödemesi gereken ücret 180-190 bin lirayı buluyor. Bu nedenle gençler bakaya cezalarının silinmesinin talep ediyor.

DEVLETE YÜK OLAN KIŞLA ŞARTI KALDIRILSIN
Diğer taraftan bedellide kışla şartının devlete maliyetinin 1 milyar TL’den fazla olduğunu belirten gençler, 28 günlük kışla şartının kaldırılarak devlete yük olan bu uygulamaya son verilmesini talep ediyor. Özel sektörde çalışan pek çok genç, 28 gün askere gitmesi nedeniyle işsizlik tehlikesiyle baş başa kalıyor.

EŞİTSİZLİK YARATAN ÜCRET MAKUL DÜZEYE ÇEKİLSİN
Diğer taraftan kimi gençler için bedelli askerlik ücretinin çok yüksek olduğunu belirten gençler, “Belirli bir zümreye kolaylık sağlıyor bu ücretler. Makul bir seviyeye indirilmedikçe gençler arasında ayrım olmaya devam edecek” diyor.

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Kaan
4.02.2023 13:30
Toplumumuz ufak değişimlere aşırı tepki veriyor EYT-Ehliyet Affı-Uzman Çavuşlara Kadro hepsi gerekli yıl 2023 Siha-İha teknolojileri kullanılan bir dönemde zorunlu askerlik yerine gönüllü askerlik  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
4.02.2023 13:30
Herkes mağdur. En çok da, bu işin yapılması için seçilip görev verilen kişi, işini yapmadı için, mağdur. Ne mağdurlukmuş arkadaş, bir bitmedi gitti.  
 
Yaşar
4.02.2023 13:26
85 Milyonu aşkın bir nüfusumuz var askerlik meslek olsa gönüllü olacak yüzbinlerce genç var bence tam profesyonel ordunun zamanı geldi  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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