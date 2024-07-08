Begüm Öner isyan etti: Samos'ta fiyatlar Bodrum'un yarısı kadar

Geçen günlerde tatil için Bodrum'a Yunanistan'a geçen oyuncu Begüm Öner, Bodrum ve Samos adası fiyatları arasında uçurumu hayretler içinde anlattı.

Sevilen oyuncu Begüm Öner "Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi Türkiye'de 5 bin lira ödersiniz. Samos'ta bin beş yüz, belki bin lira falan. Ciddi bir fiyat farkı var" diye isyan etti.

Seksenler dizisindeki Elvan rolüyle akıllara yerleşen geniş Begüm Öner, oyuncu eşi Ceyhun Fersoy ile tatil sezonunu açtı. Önce Bodrum dinlenen çift daha sonra Yunanistan'a geçti. Böyle Türkiye ve Yunanistan arasında fiyatları da yakından kıyaslama imkanı buldular. Begüm Öner 2. sayfaya verdiği kısa röportajda Yunanistan'daki fiyatlar karşısında şaşkınlığını anlattı.

"TÜRKİYE'DE 5 BİN, SAMOS'TA BİN LİRA"

Gazeteciler ile sohbet eden oyuncu, tatil kıyaslaması yaptı. Ceyhun Fersoy'la beraber Bodrum tatilinden sonra Samos adasına gittiklerini söyleyen ünlü isim fiyat farkının çok acı olduğunu üzülerek söyledi.

PİLAJLAR YUNANİSTAN'DA ÜCRETSİZ

Yunanistan'daki plajların ücretsiz olduğunu da anlatan Begüm Öner "Girişte bir fiyat vermiyorsunuz. Bence bu çok önemli. Şezlong ücreti de ödemiyorsunuz. Bizim ülkemizde nereye gitseniz şezlong parası ödemek zorunda kalırsınız. Bunlar gerçekten çok üzücü çünkü herkesin tatil yapmaya ihtiyacı var" diye konuştu.