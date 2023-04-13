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AKP Aile Sağlık Merkezi çalışanlarını yine unuttu. Seçim öncesi müjde bekliyorlar

AKP, Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan Hemşire, ATT, Tıbbi Sekreter, Ebe, Paramedik ve temizlik personellerini yine unuttu. 20 bin çalışan seçim öncesi gelecek müjdeyi bekliyor.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 20:25
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AKP Aile Sağlık Merkezi çalışanlarını yine unuttu. Seçim öncesi müjde bekliyorlar

AKP Aile Sağlık Merkezi çalışanlarını yine unuttu. Seçim öncesi müjde bekliyorlar
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Aile Sağlığı Merkezleri’nde Hemşire, ATT, Tıbbi Sekreter, Ebe, Paramedik ve temizlik personeli olarak çalışan 20 bin mağdur seçim öncesi gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

“AİLE HEKİMİNE DEĞİL BAKANLIĞA BAĞLI ÇALIŞTIRILMALILAR”
Görev ve sorumlulukları itibariyle Sağlık Bakanlığına bağlı fakat söz konusu özlük haklarına ve maaşlarına gelince hekimlere bağlı iş kanuna göre çalışan işçi haklarına sahip olduklarını belirten mağdurlar, “SGK primleri eksik yatan, hiç yatmayan ve yatırılan SGK priminin yıl sonunda tazminat bedelinde artış olmaması adına giriş çıkış yapılan personeller bu konuda ilgili denetlemelerin yapılıp devlet güvencesinde aile hekimine değil bakanlığa bağlı bir şekilde çalıştırılmalıdır.

“GÖREV TANIMININ SINIRI YOK”
İş bu kanuna göre çalıştırılan 1. Basamak sağlık hizmetlerinde görevli olan personellerin mobbinge maruz kaldığı durumlarda bile yasal haklarından mahrum kalma, işten çıkarılma kaygısı ile çalışmaları bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Görev tanımlarının sınırları net bir şekilde belirlenmeli ve çalışma barışı korunmalıdır. Yer değiştirme, ilave tediye, maaş promosyonu ve yıllık giyim yardımı gibi birçok ek ödemeden mahrum bırakılmamalıdır” diyerek isyan etti.

“ÖDEMELERİ AİLE HEKİMLERİ YAPMAMALI”
Benzer bir diğer problemin personel maaşlarında meydana geldiğine dikkat çeken mağdurlar, “Aile hekimleri tarafından ödeme yapıldığı için gayri meşru bir anlaşma ile alınan ödemenin eksik ya da geri iadeli yapılması. Bu konuda üst metinde belirtildiği üzere bakanlığa bağlı bir hale getirilmelidir. Çalışma sürelerine göre hak edilen yıllık iznin kurum içerisinde sorumlu hekime bağlı olması sebebiyle gerekçe her ne olursa olsun kurum işleyişinde aksaklık olacağı durumlarda izin verilmemesi ya da yıllık izin ücreti ödememek adına toplu izin kullandırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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