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Şanlıurfa'da Bekir Bozdağ'a soğuk duş. Boş koltuklara konuştu

Bekir Bozdağ, AKP Şanlıurfa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bozdağ'ın konuşma yaptığı salonda koltukların boş olması dikkat çekti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 22:16
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Şanlıurfa'da Bekir Bozdağ'a soğuk duş

Şanlıurfa'da Bekir Bozdağ'a soğuk duş. Boş koltuklara konuştu
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Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Şanlıurfa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek konuşmasına başladı.

SALONUN BOŞLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Odatv'de yer alan habere göre, Bozdağ'ın konuştuğu salonda en dikkat çekici ayrıntı ise boş kalan koltuklar oldu. Tanıtım etkinliğinin başında görece dolu olan salonunun Bekir Bozdağ'ın konuştuğu sırada neredeyse yarı yarıya boş olması; tribündeki koltuklarınsa büyük çoğunluğunun boş kalması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfalılara özel bir sevgisi ve ilgisinin olduğunu belirterek, "Önümüzdeki seçim büyük bir seçimdir. Esasında küresel emperyalistlere karşı yerli ve milli duruşun mücadelesidir bu seçim. Bir yanda 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol ağını 28 bin kilometreye çıkarmış Recep Tayyip Erdoğan var, diğer tarafta İstanbul'dan Ankara'ya yürümüş bir Kılıçdaroğlu var. Şimdi kime güveneceğiz. Yerli ve milli otomobili kazandırmış Sayın Erdoğan var ve diğer yanda 'yapamazlar edemezler' diyen zihniyeti temsil eden Kılıçdaroğlu var. Urfalı palavra atanın mı, sözünü tutanın mı yanında duracak. Ve biz hazırız diyoruz. Onun için hemen şimdi diyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,59 oy oranı ile cumhurbaşkanı seçildiği 2018'de yüzde 64.8 oy almıştı. 

ERDOĞAN'LA ARALARINDA URFA TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

Bir toplantı sırasında Bekir Bozdağ’a dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bekir seni Urfa’dan aday gösterdim” dediği Bozdağ ise kendi memleketinden seçime girmek istediğini belirttiği ifade edilmişti. Ancak Erdoğan'ın, “Ben öyle uygun gördüm Bekir” diyerek konuşmayı bitirdiği öğrenildi.

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