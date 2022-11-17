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Benzine şaka gibi indirim

Önceki gün motorin grubuna yapılan 1.56 TL indirimin ardından, dün benzine yapılacağı belirtilen 1 lira 31 kuruşluk zam son dakika iptal edilmişti. Bugün benzine 77 kuruş indirimcik yapıldı. İndirim 3 TL'lik beklentinin altında kaldı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 06:56
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Beklentilerin çok altında kaldı. Benzine şaka gibi indirim

Benzine şaka gibi indirim
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Brent petrolün fiyatının düşmesi benzine indirimcik olarak yansıdı. Önceki gün motorine 1.56 TL indirimcik yapılmasının ardından dün benzine yapılacak 1 lira 31 kuruşluk zam son anda iptal edilmişti. Bugün benzine 77 kuruş indirim yapıldı. 

İndirimin ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 21 lira 94 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 21 lira 93 kuruşa düştü. Benzin Ankara'da 22 lira 09 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 10 kuruşa depolara dolduruluyor.

İndirimin pas geçtiği motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 24 lira 86 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 24 lira 84 kuruşa satılacak. Motorin Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 25.01 kuruştan depolara dolduruluyor.

Geçen ay benzin ile motorin arasındaki fark 8 TL sınırına dayanmıştı. Benzine yapılan indirimciğin ardından motorinle arasındaki fark İstanbul'un Anadolu Yakası kıstas alındığında 2 lira 84 kuruşa yükseldi. 

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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Ezgi Nefer
17.11.2022 07:17
Yüce Tanrım Dünyada delilerin başrolde olmadığı bir an yok. En kaliteli sınıf seçkin, dokunmaya çekinir. Diğerleri tüm iyileri yiyip bitiriyor. Asalet, Kültür ayaklar altında olsun isteniyor.  
 
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