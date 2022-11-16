Zam iptal edildi benzine indirimcik geliyor

Brent petrolün fiyatının düşmesi benzine indirimcik olarak yansıyacak. Dün motorine 1.56 TL indirimcik yapılmasının ardından bugün benzine yapılacak 1 lira 31 kuruşluk zam son anda iptal edilmişti.

Bu gece yarasından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde benzine son dakika değişikliği olmazsa 77 kuruş indirim bekleniyor.

Bu gece yarısından sonra 77 kuruşluk indirimin uygulanması halinde İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 21 lira 93 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 21 lira 92 kuruşa düşecek. Benzin Ankara'da 22 lira 08 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 09 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirimin pas geçtiği motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 24 lira 85 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 24 lira 83 kuruşa satılacak. Motorin Ankara'da 24 lira 96 kuruşa, İzmir'de ise 24.99 kuruştan depolara doldurulacak.

Geçen ay benzin ile motorin arasındaki fark 8 TL sınırına dayanmıştı. Benzine yapılan indirimciğin uygulanması halinde aralarındaki fark İstanbul'un Anadolu Yakası kıstas alındığında 2 lira 92 kuruşa yükselecek.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.