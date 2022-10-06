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A Haber enflasyon haberi yapmaya Hollanda'ya gitti ama enflasyon karşısında Hollanda'nın aldığı kararı haber yapmadı

A Haber’in canlı yayınla enflasyon rakamlarını duyurduğu Hollanda, gıda fiyatlarında yaşanan artışın ardından ilkokullarda ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 15:56
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Türkiye'de enflasyondan bol bir şey yokken A Haber enflasyon haberi yapmaya Hollanda'ya gitti ama enflasyon karşısında Hollanda'nın aldığı kararı haber yapmadı

A Haber enflasyon haberi yapmaya Hollanda'ya gitti ama enflasyon karşısında Hollanda'nın aldığı kararı haber yapmadı
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Hollanda'da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yıllık yüzde 14,5 ile 1963'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Hollanda’da bir alışveriş marketinden canlı yayın yapan  A Haber, Türkiye’deki enflasyon oranlarını görmezden geldiği yetmiyormuş gibi izleyenlerini de bir kez daha yanlış bilgilendirdi.

Hollanda’da enflasyon oranının yüzde 17,1’e yükselerek İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez en yüksek seviyeye ulaştığını haber yapan A Haber’e kötü haber Hollanda’dan geldi.

HOLLANDA YOKSUL MAHALLELERDEKİ İLKOKULLARA KAHVALTI VERECEK

AA’nın aktardığına göre, Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, artan gıda fiyatları sebebiyle düşük gelir grubundaki ailelerin çocuklarının okula aç gelmelerini engellemek adına bir an önce ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı belirtildi.

Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanlığı ve İlköğretim Okulları Bakanlıklarının oluşturduğu 5 milyon euroluk Gençlik Eğitim Fonu'yla gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda 4 ay boyunca kahvaltı dağıtılacağı kaydedildi.

ÖĞRENME VE BEDENSEL GELİŞİME DİKKAT ÇEKİLDİ

Gıda fiyatlarında kısa sürede görülen büyük artışın etkisinin okullarda açıkça görüldüğüne değinilen açıklamada, bazı çocukların aç karnına okula geldiği ve bunun öğrenme ve bedensel gelişimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanı Carola Schouten'in "Yoksul ailelerin çocuklarının yükselen enflasyonun kurbanı olmaması gerekir." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, İlköğretim Okulları Bakanı Dennis Wiersma'nın "Evlerinde sıkıntı çeken çocukların okullarda endişe duymadan eğitim görmesi için her şeyi yapmalıyız." ifadeleri aktarıldı.

ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, hükümetin okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesi için çalışma başlattığı hatırlatılırken bunun için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının kısa sürede bunun nasıl hayata geçirileceğini bildireceği kaydedildi.

Hükümet, ücretsiz öğle yemekleri için Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının 2023 bütçesinden 100 milyon euro ayırmaya hazırlanırken okul yöneticileri ve öğretmenler iş yükleri sebebiyle yemeklerin idaresi ve dağıtımının altından kalkamayacaklarını vurgulamıştı.

NRC gazetesinde eylül ayında çıkan haberde, Rotterdam kentindeki De Catamaran İlkokulunda okuyan ve parasızlıktan hafta sonu hiçbir şey yiyemeyen 11 yaşındaki çocuğun okulda açlıktan bayıldığı belirtilmişti.

yenicaggazetesi.com.tr

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Ss
6.10.2022 16:14
Koyun tv ne yapacağını şaşırdı ama ne yapsa nafile  
 
yigit
6.10.2022 16:08
Allah yalancıların cehennem ateşinde yanmasını nasip etsin insaallah.  
 
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