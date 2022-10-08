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AKP'li belediyeden hem taşınmaz satışı hem de harcama rekoru.

Belediye Başkanlığını Tevfik Göksu'nun yaptığı Esenler Belediyesi, taşınmazların satışı konusunda rekora koşuyor.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 20:31
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Belediye Başkanlığını Tevfik Göksu'nun yaptığı Esenler Belediyesi, taşınmazların satışı konusunda rekora koşuyor

AKP'li belediyeden hem taşınmaz satışı hem de harcama rekoru.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ndeki açıklamaları ile sık sık gündem olan AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi’nin 2023 yılında yapacağı harcamalar dudak uçuklattı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Esenler Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında 2023 yılı bütçe teklifi görüşüldü. AKP’li belediye 2023 bütçesini 2 milyar 700 milyon TL olarak belirlerken bu bütçenin 1 milyar 175 milyon TL’lik kısmının taşınmaz satışlarından elde edileceği açıklandı. AKP’li belediyenin gelecek yıl kiralanacak 293 taşıt için de tam 165 milyon TL harcayarak bir rekora imza atacağı ortaya çıktı. Bütçe teklifi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret oylarına karşılık AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Esenler Belediye Meclisi Üyesi Kemal Şahin ise CHP Grubu adına yaptığı konuşmada Esenler Belediyesi’nin harcamalarını ve bütçesini eleştirdi. CHP’li Şahin, “2023 bütçesi 2 milyar 700 milyon TL ama bu bütçenin 1 milyar 175 milyon TL’sini yine taşınmaz satış gelirinden oluşturmaktasınız. Bu da oluşturduğunuz bütçenin yüzde 44’üne denk gelmektedir. Esenler halkının öz kaynaklarını satarak Esenler’in geleceğini karartıyorsunuz. Sata sata nereye kadar?” ifadelerini kullandı.

KREŞİ OLMAYAN TEK BELEDİYE

Esenler’de 450 bin kişinin yaşadığını ama AKP’li belediyenin yüz binlerce insan için hizmet üretemediği vurgulayan Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Esenler Belediyesi kreşi olmayan tek belediyedir. Siz neden ilçe belediyesi olarak Kreş açmıyorsunuz? Yoksa nasıl olsa İBB yapıyor, Esenler Belediyesi’nin yapmasına gerek yok tur mu diyorsunuz? İBB Esenler’de kısa sürede iki kreş açtı. Daha da açacak ancak, mülkiyeti İBB’ye ait olan Esenler’deki taşınmazların belediye hizmet alanı olan İmar planlarını değiştirerek açık otoparka çevirdiniz. İBB’nin Esenler’de kendi taşınmazlarında kreş ve benzeri sosyal tesis yapmasına engel oluyorsunuz. Esenler Belediyesi’nin, mülklerini TÜRGEV’e 25 yıllığına ücretsiz tahsis ediyorsunuz. Ama Esenler’e bir kreş açmıyorsunuz. Kreşi olmayan tek ilçe Esenler Belediyesi olarak tarihe geçtiniz.

ARAÇLARI KİMLER KULLANIYOR?

2022 taşıt kiralamaya ödediğimiz rakam 68 milyon 500 bin TL iken, 2023 yılı için bütçede yer alan taşıt kiralama rakamı 165 milyon TL’dir. 2022 yılında kiralık araç sayısı 276 iken, 2023 yılında kiralık araç sayısı 293’tür. Kiralık araç listeleri incelendiğinde 140 adet binek araç görülmektedir. Bu 140 adet binek araç kimler tarafından ne amaçla kullanılıyor. Bunların plaka bilgileriyle birlikte kimler tarafından kullanıldığının meclisimize açıklanmasını talep ediyorum.

Her nedense 10 yıldır belediyenin kira gelirleri de hiç artmıyor. Bu çok manidar değil mi? Bu kiracılar kimlerdir. Defalarca sormamıza rağmen hangi gayrimenkulden ne kadar kira alınmaktadır açıklamıyorsunuz. Şeffalıktan bahsediyorsunuz. Sizden bir açıklama bekliyorum.”

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halük ülkü
8.10.2022 21:13
onun örnek aldığı kişi bay recep ne dedi itibardan tasarruf olmaz demedi mi? yiyin beyler yiyin aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin ama sonunda sizin hep unuttuğunuz bir şey var ölüm de var  
 
Abbas
8.10.2022 20:55
Ne yapsın artık son dönem ,vekilde olamaz, satıyorrr  
 
vatandaş
8.10.2022 20:53
BU mecliste akepeli değil de mhp üyelerin mal varlığını açıklamalarını bekliyorum.Desteklediklerine göre yolsuzlukların içinde onlarda var diye düşünüyorum ve mhp ye artık oyum yok diyorum  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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