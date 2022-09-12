13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP’li Tevfik Göksu’dan ‘gurur duyuyoruz’ çıkışı! İBB Meclisi'nde 'Vahdettin' kavgası

AKP’li Tevfik Göksu’dan ‘gurur duyuyoruz’ çıkışı! İBB Meclisi'nde 'Vahdettin' kavgası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmasının ardından başlayan 'Vahdettin' tartışması İBB Meclisi'ne sıçradı. CHP’li Tarık Balyalı “Vahdettin bizim için bir haindir”, AKP’li Tevfik Göksu “Tarihimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz" dedi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 23:51
Takip Et

İBB Meclisi'nde 'Vahdettin' kavgası. AKP’li Tevfik Göksu’dan ‘gurur duyuyoruz’ çıkışı

AKP’li Tevfik Göksu’dan ‘gurur duyuyoruz’ çıkışı! İBB Meclisi'nde 'Vahdettin' kavgası
+
Aa
-

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül kutlamalarında fitilini ateşlediği, AK Parti temsilcilerinin yanıtlarıyla büyüyen 'Vahdettin' tartışması İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ni de gerdi.

İstanbul Büyükşehirr Belediye Meclisi eylül ayı ilk birleşimi, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında devam etti.

AA'nın aktardığına göre "gündem dışı konuşmalar" bölümünde CHP adına kürsüye çıkan Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, konuşmasının son bölümünde Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesine değindi. Subaşı, "Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. İngilizler çok severler İslamcıları. Arabistanlı Lawrence, o koymuştur teoriyi. Burada 'siyasal İslam'ı kullanarak çok şey yapabilirsiniz orduda' diyen Arabistanlı Lawrence'tır. Sizin kurucu liderlerinizin de birçoğu İngiltere'den mezun olmuş gelmiştir. Vahdettin mesela, örnek aldığınız lider, İngiltere'ye kaçmıştır. İngiliz gemisiyle kaçmıştır" diye konuştu.

CHP'Lİ ÜYELERE: YUNAN TOHUMU

Meclis oturumunu yöneten Zeynel Abidin Okul, Subaşı'ya müdahale ederek Sultan Vahdettin'in kaçmadığını, sürgüne gönderildiğini dile getirdi. Bu sırada CHP'li Meclis üyeleri, AKP’li Tarık Kanbur'un kendilerine yönelik "Yunan tohumu" dediğini iddia etti. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, böyle bir söz söylenmişse özür dilenmesini istedi.

Böyle bir ifadesinin olmadığını, Sultan Vahdettin'in bu topraklardan cebinde tek bir kuruş olmadan sürgün edildiğini savunan Kanbur ise "Devletin birliği ve beraberliği için buna göz yummuştur. Vahdettin'i buradan hain gösteren zihniyetin özür dilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Tekrar söz alan Balyalı, İBB Meclisi'nin Sultan Vahdettin'i savunma yeri olmadığını anlatarak, "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir" dedi.

'BALIKÇIDA İNGİLİZ BÜYÜKELÇİYLE YEMEK'

Söz alan AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da CHP'nin son dönemde "helalleşme" söyleminde bulunduğunu, ancak Osmanlı ile hesaplaştığını söyledi.

CHP'nin milletin kültürüne ve tarihine yabancı olduğunu belirten Göksu, şöyle devam etti:

"İBB Meclisi'nde ‘Vahdettin haindir’ diye bağırandan daha büyük bir hain olmaz. Biz tarihimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Bırakın onlar 'İzmir'de düşmanı denize döktük' derken düşmanı tanımlayamasınlar. Biz düşmanımızı tanıyoruz. Diğer taraftan, efendim İngiliz muhabbetinden bahsetti Doğan Bey. Balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile biz yemek yemedik. İngiliz Büyükelçi ile kim kadeh tokuşturduysa ona sorsun, bize değil."

Meclis oturumunu yöneten Okul da Balyalı'yı sözlerinden ötürü kınadığını söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
2
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
3
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
4
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
5
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
6
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
7
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
﻿Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı
﻿Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı
﻿Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı
﻿Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Flaş açıklama
﻿Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Flaş açıklama
﻿Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Flaş açıklama
﻿Biden, ABD'deki havalimanlarının hiçbirinin dünyada ilk 25'te olmadığını açıkladı
﻿Biden, ABD'deki havalimanlarının hiçbirinin dünyada ilk 25'te olmadığını açıkladı
﻿Biden, ABD'deki havalimanlarının hiçbirinin dünyada ilk 25'te olmadığını açıkladı
﻿Hollanda Kraliyet arabasının altınlarının Surinam'dan geldiği ortaya çıktı
﻿Hollanda Kraliyet arabasının altınlarının Surinam'dan geldiği ortaya çıktı
﻿Hollanda Kraliyet arabasının altınlarının Surinam'dan geldiği ortaya çıktı
﻿Eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
﻿Eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
﻿Eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
﻿Hatay’da kartpostallık dolunay manzarası
﻿Hatay’da kartpostallık dolunay manzarası
﻿Hatay’da kartpostallık dolunay manzarası
﻿Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı. 16 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı. 16 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı. 16 kişi yaralandı
﻿Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı
﻿Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı
﻿Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı
﻿Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti
﻿Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti
﻿Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti
﻿Çorum'da kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı
﻿Çorum'da kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı
﻿Çorum'da kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.