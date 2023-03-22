Ece Erken eski eşi Serkan Uçar ile önce tatil yaptı sonra dava açtı! Mahkemelik oldular

Sunucu Ece Erken, Serkan Uçar’la 2014 yılında dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliklerinden Eymen adında bir oğulları oldu. İkili, 2015’te de ‘anlaşmalı’ olarak boşandı.

Mahkeme, protokol gereği küçük çocuğun velayetini anneye verirken, Serkan Uçar’ın çocuğunun nafaka ve eğitim giderlerini karşılamasına hükmetti.

"BUGÜNE KADARKİ MASRAFLARINI HEP BEN KARŞILADIM"

İkili, geçen günlerde birlikte Katar’a tatile gitti. Aralarındaki buzların eridiği haberleriyle gündeme gelen Erken, “Eymen’in bugüne kadarki masraflarını hep ben karşıladım” dedi. İkili Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre yeniden mahkemelik oldu.

Eski eşinin çocuğunun eğitim giderlerini karşılamadığını öne süren Ece Erken, İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açtı.

Erken’in avukatı Gökçe Gündoğan, dilekçesinde detayları şöyle anlattı:

Serkan Uçar’ın ödemesi gereken çocuğun sağlık sigorta bedelleri de müvekkile katiyen ödenmemiştir. 6 bin lira nafaka hiçbir ay düzenli ödenmemiştir.

SAĞLIK SİGORTA BEDELLERİNİ DE ÖDEMEDİ

Eymen’in tüm eğitim giderleri 2017 yılından 2021’e kadar müvekkil tarafından karşılanmıştır. Çocuğun eğitim masraflarının tümünün belirlenmesini istiyoruz. Ücretin Serkan Uçar tarafından faiziyle tahsilini talep ediyoruz.