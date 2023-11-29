Akaryakıta 8-9 TL zam gelecek iddiası. Araçları otoparka çektirecek haber

Gazeteci ve ekonomist Turhan Bozkurt yaptığı bir sosyal medya paylaşımında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bozkurt, hükümetin Özel Tüketim Vergisi tutarını 8-9 TL birden artıracağını söyledi.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Akaryakıta 8-9 TL zam gelecek iddiası. Araçları otoparka çektirecek haber

Her geçen gün özellikle gıda ve giyimde etiketler değişirken bir zam haberi de akaryakıttan geldi.

Gazeteci ve ekonomist Turhan Bozkurt, sosyal medyadan (Twitter - X) akaryakıta yapılacak yeni zam iddiasını açıkladı.

Özel tüketim vergileri ile birlikte akaryakıt fiyatlarına da zam yapılabileceğini ifade etti.

Devlet tarafından belirlenen özel tüketim vergilerinde artışa gidileceğini belirten Bozkurt bu zamların aynı şekilde pompaya da yansıyacağının altını çizdi.

İşte o paylaşım:

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"LİTRE BAŞINA 8-9 TL ZAM GELECEK"

Litre başına 8 ile 9 TL zam yolunun göründüğünü belirten Bozkurt, akaryakıta maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geleceğini açıkladı.

Bu iddiaya vatandaşlar pahalılık üzerinden tepki gösterdi. Kimisi "yine mi?" yorumunda bulunurken, "50 TL'ye ulaşacak yani?" yorumu yaptı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Söz konusu paylaşımdan sonra vatandaşlar hangi rakamlarla karşılaşabileceğini hesaplamak için güncel akaryakıt fiyatlarına baktı.

Şu anlık akaryakıt fiyatları ise şöyle:

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AKARYAKIT FİYATI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunur.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken de, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilir. Belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.

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