Tesla model Y'nin Türkiye'de batarya değişim ücreti cüzdanları alev aldıracak. Türkiye'de satılıyor

Webtekno'dan Gökay Uyan'ın haberine göre, benzin ve motorinli araçların yerini alacak elektrikli araçlar, Türkiye yollarında ender de olsa görülüyor. Araç sahiplerini zorlayan en büyük sorun ise şarj istasyon sayısının azlığı. Ancak cep telefonu bataryası gibi araçlardaki bataryaların da bir ömrü var.

Bataryayı yenilemenin ücreti ise herkesin dilinde. Araç parasına yakın tutan da var, 100 bini geçmez diyende.

YouTuber Engin Özören, bir videosunda Tesla'nın Türkiye'deki batarya değişim ücretleriyle ilgili bilgiler paylaştı. İddiaya göre Model Y'nin ülkemizdeki batarya değişim maliyeti, 390 bin TL olarak belirlenmiş. Bu sayının işçilikle 490 bin TL'ye çıkabildiği de ileri sürüldü.

Elektrikli otomobil devi Tesla, bu yılın nisan ayında Türkiye’ye resmen Model Y aracıyla giriş yaptı. Elon Musk yönetimindeki şirket, bugüne kadar geçen süreçte başarılı bir performans sergileyerek en çok satan elektrikli otomobil şirketlerinden biri olmayı başardı. Öyle ki gelen bilgiler, şirketin eylül sonu itibarıyla 9 binden fazla Model Y’yi ülkemizde sattığını ortaya koymuştu.

İŞÇİLİK ÜCRETİ BİLE ÇOK PAHALI

Çoğu teknolojik alette olduğu gibi elektrikli otomobillerde de belli bir kullanımın ardından pil değişimi gerekebiliyordu. İşte bu yüzden Türkiye’deki Tesla sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri ise Model Y’nin batarya değişim ücretiydi. YouTuber Engin Özören, paylaştığı bir videoda bu konuyla ilgili bilgiler paylaştı.

İddiaya göre Model Y’nin Türkiye batarya değişim ücreti 390 bin TL (işçilikle birlikte 490 bin TL’ye çıkıyor)

Bir takipçisine Tesla’dan batarya değişimi için fiyat verildiğini söyleyen ünlü YouTuber, Türkiye’deki değişim ücretinin KDV dahil 390 bin TL olduğunu ifade ediyor. 100 bin TL’ye varan bir işçilik ücretinin olduğunu da ekliyor. Bu da toplamda değişim ücretinin 490 bin TL civarlarında olabileceğini gösteriyor.

Tabii bu sayıların resmî olmadığını, direkt olarak Özören’in videosundaki iddiasına dayandığını bir kez daha vurgulamak gerek. Tesla modelleri, Türkiye’de 2 milyon 252 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yani batarya değişim ücreti, bu sayı gerçekse aracın fiyatının yüzde 21’i civarında. ABD’de 44-45 bin dolara satılan Model Y’lerde değişimin 10-12 bin dolar civarlarında olduğunu da ekleyelim.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM

Tesla, belli bir kullanıma kadar ücretsiz değişim sağlayabiliyor.

Özören, videosunda Tesla modellerin ortalama olarak 650 bin kilometreye kadar batarya değişimine gerek duymadığını da söylüyor. Ayrıca garanti kapsamında Tesla’nın ücretsiz değişim sağladığını da ekliyor.

Şirketin Türkiye’deki destek sayfasına baktığımızda da “Garanti süresince minimum yüzde 70 batarya kapasitesini koruyarak 8 yıl veya 160 bin kilometre (hangisi önce gerçekleşirse)” ifadelerini görüyoruz.

Yani bu süreç boyunca araçlar garanti kapsamında kalıyor ve normal kullanım sonucu meydana gelen problemlerde ücretsiz onarım ve değişim sağlanıyor. Bu miktarlar arkadan itiş versiyona ait. Kilometre, Long Range ve Performance'ta 192 bine çıkıyor.