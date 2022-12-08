Benzin ve motorine büyük indirim geldi. İşte güncel fiyatlar

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 2 hafta içinde 8. kez değişti.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 14 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa, İzmir'de 18 lira 33 kuruşa düştü.
Motorinin litresi ise İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 27 kuruşa, İzmir'de 21 lira 34 kuruşa indi.
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