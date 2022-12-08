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Benzin ve motorine büyük indirim geldi. İşte güncel fiyatlar

Bu gece yarısından itibaren hem motorine hem de benzine indirim geldi. Motorinin litresi 1 lira 90 kuruş, benzinin litresi ise 2 lira 15 kuruş düştü.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 04:21
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Benzin ve motorine büyük indirim geldi. İşte güncel fiyatlar

Benzin ve motorine büyük indirim geldi. İşte güncel fiyatlar
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 2 hafta içinde 8. kez değişti.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 14 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa, İzmir'de 18 lira 33 kuruşa düştü.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 27 kuruşa, İzmir'de 21 lira 34 kuruşa indi.

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