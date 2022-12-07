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Motorine ve benzine yarın bakın ne geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarında değişkenlik göstermeye devam ediyor. Yarından itibaren benzine 2,13, benzine 1,88 TL indirim bekleniyor.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 09:29
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Benzine ve motorine yarın bakın ne geliyor

Motorine ve benzine yarın bakın ne geliyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar geriledi.

NTV'nin haberine göre, yarından itibaren motorin grubunda 1,88 TL, benzin grubunda ise 2,13 liralık indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,97 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Ali Bey
7.12.2022 09:46
TUIK in Enflasyon veri toplama zamanıdır da ..  
 
murat küçül
7.12.2022 09:39
LPG ye indirim ne zaman gelecekse ... !  
 
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