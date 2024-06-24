Benzin ve motorinin göreceği rakam belli oldu. Sürücüleri araç kullanmayı unutacak

Düzenleme: Kaynak: Karar
Benzin ve motorinin göreceği rakam belli oldu. Sürücüleri araç kullanmayı unutacak

Akaryakıt fiyatlarının üst üste alacağı iki zamla 50 bin lirayı aşacağı haberi araç sahiplerini paniğe sürükledi. Benzin ve motorine 21 Haziran'da yapılması planlanan zam bugün itibari ile pompalara yansıdı ancak rakamlar burada da kalmayacak.

Emeklilerin Temmuz zammına kilitlendiği gibi milyonlarca araç sahibi de benzin ve motorin zammına kilitlendi.

Akaryakıt fiyatlarının 50 lirayı geçeceğinin belli olması ile birlikte sürücüler ise ne yapacakları şaşırdı.

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HEM BENZİNE HEM DE MOTORİNE DEV ZAM GELİYOR

21 Haziran tarihinde yapılması planlanan zam bayram tatili nedeni ile bugün pompaya yansıdı. Rötarlı zam 24 Haziran Pazartesi gecesi devreye girdi. 1 lira 60 kuruş olacağı söylenen zam 2 lira 1 kuruş olarak pompaya yansıdı.

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ÇİFTE ZAM 24 HAZİRAN'A DENK GELDİ

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre 21 Haziran’da yapılması planlanan ve ertelenen 1 lira 60 kuruşluk zam, bugün pompaya yansıdığı gibi buna ek olarak, benzine 2 lira 1 kuruş, motorin litre fiyatlarına ise 1 lira 69 kuruş zam yapılacak. Bu çifte zammın özellikle uzun yola çıkacak sürücüleri zor durumda bırakacak.

3 TEMMUZ'DA 50 BİN LİRAYA DAYANACAK

Bugünkü zamların ardından akaryakıta asıl yıkıcı zam 3 Temmuz’da gelecek. TÜİK'in açıklayacağı Haziran enflasyon rakamlarının ardından Özel Tüketim Vergisi'ne yapılacak zam ile birlikte akaryakıt fiyatlarında litrede yüzde 17'nin üzerinde bir artış binecek. ÖTV zammının Temmuz'da motorin ve benzin fiyatlarını 50 liraya getirmesi bekleniyor.

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