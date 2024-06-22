Bunu yapan büyük kazanacak. Ünlü ekonomistten altın değerinde tüyo

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bunu yapan büyük kazanacak. Ünlü ekonomistten altın değerinde tüyo

Dolar yatırımcılarının merakla beklediği haber ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan geldi. Ünlü ekonomist doların yıl sonu geleceği noktayı açıkladı.

Ellerindeki birikimlerin değerini korumaya çalışan küçük yatırımcılar dolara mı altına mı yoksa banka mevduatına mı yatıracaklarını bilemezken ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolarda yaşanacak olan yeni senaryoyu açıkladı.

Ekonomik dengelerde değişikliklerin ardından ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolarda yıl sonu görülmesi beklenen son tahminini değiştirdi.

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DOLAR TL’DE HAREKETLENME

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesine getirmesinden sonrasında dolarda durgunluk oluşmuştu. 3 aylık periyotta 32,2 ile 32,7 seviyeleri arasında gidip gelen dolarda, yeni bir hareketlilik yaşandı. Dolar, son yaşanan yükselişle birlikte 32,82 bandında seyrediyor.

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ZELYUT: BU DURUM KURU 50 TL'YE İTECEK

Doların yıl sonunda kaç lira olacağı merak edilirken Evren Devrim Zelyut, Türkiye’ye gelecek olan sermayenin kaçmaya başlayacağını savunarak, “Enflasyona yönelik bunlar varken o dezenflasyon birazcık sıkıntılı bir konu olacağını söylüyorlar. Bu durum kuru 50'ye itecektir. 40 TL tahminimiz, 50'ye doğru ittirmeye başlayacak" öngörüsünde bulundu.

BU İKİ ARACA YATIRIM YAPAN KAZANACAK

Borsa yatırımları konusunda da açıklama yapan Evren Devrim Zelyut,"Sonbaharda hisseleri destekleyecek gri listeden çıkış not artırımı olacak. Hissede parası olan parasına para katacak. Aynı şekilde harası dolarda olan da kazanacak. Ama faizde şimdi bir 3 aylık 4 aylık yine kazanacak ama olan işin sonunda yine vatandaşa olacak” bilgilerini verdi.

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