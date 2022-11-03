Akaryakıta çifte zam geliyor. Siz siz olun deponuzu hemen doldurun

Dövizdeki durdurulamayan artış ve ekonomik krizle birlikte her şeye zam gelmeye devam ederken, benzin ve otogaza bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre; cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor. Benzinin ise ortalama 21,37 liradan satılıyor.