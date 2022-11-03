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Et ve Süt Kurumu 521 milyon TL zarar etti. Satışların sadece yüzde 20'si vatandaşa yapıldı

Toplam 429 milyon 540 bin 757 TL’lik özkaynak ile girdiği 2021 yılının sonunda özkaynakları eksi 91 milyon 479 bin 728 TL’ye düşen kurumun dönem zararı yarım milyar lirayı buldu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 14:56
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Et ve Süt Kurumu 521 milyon TL zarar etti. Satışların sadece yüzde 20'si vatandaşa yapıldı

Et ve Süt Kurumu 521 milyon TL zarar etti. Satışların sadece yüzde 20'si vatandaşa yapıldı
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Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Et ve Süt Kurumu’nun 2021 yılı brüt satış hasılatı, 2020 yılına göre yüzde 26,7 gerileyerek 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışları düşen ancak faaliyet giderleri katlanarak artan kurumun 2021 yılındaki faaliyet zararı, 262,5 milyon TL oldu.

STOKLAR ERİDİ

Kurumun dönem zararı ise 521 milyon TL olarak hesaplandı. Kurumun dönen varlıklarında yüzde 38,1’lik erime meydana geldi. Et ve Süt Kurumu’nun stokları ise yüzde 67,9 oranında eridi. Kurumun, kısa vadeli borçlarını karşılayabilme oranı 0,5 seviyesinde kaydedildi.

Kurum, 2019 yılı itibarıyla düzenli olarak zarar ederken, zarar her yıl daha da katlandı. Et ve Süt Kurumu’nun 2019-2021 döneminde yıllara göre zararı kayıtlara şöyle geçti:

-2019: 34,7 milyon TL

-2020: 223 milyon TL

-2021: 521 milyon TL

ÖZKAYNAKLAR AZALDI 

Kurumun özkaynaklarında yıllar itibarıyla yaşanan erime de dikkati çekti. 2019 yılında 652,5 milyon TL özkaynağı bulunan Et ve Süt Kurumu’nun özkaynakları 2020 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla 429,5 milyon TL ve eksi 91,5 milyon TL olarak tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Et ve Süt Kurumu 2021 yılında toplam 34 bin 998 ton et satışı gerçekleştirdi. Satışların yüzde 57’lik kısmını büyükbaş gövde et ve büyükbaş parça et satışları oluşturdu. Kurum, satışların yaklaşık yüzde 56’sını kamuya, yüzde 24’ünü özel sektöre, yüzde 20’lik kısmını ise mağazaları aracılığıyla yurttaşa yaptı

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M. T
3.11.2022 15:21
El attıkları herşeyi yok etti bu Akp hükümeti .  
 
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