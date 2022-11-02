Ankara'da Mansur Yavaş'ı zora sokmak için yüzde 50 indirim yaptırmışlardı. AKP Sakarya'da suya yüzde 50 zam yaptı!

AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde artan elektrik ve diğer maliyetler ileri sürülerek AKP ve MHP oylarıyla yüzde 50 zam kararı alındı. Ankara’da Cumhur ittifakı Meclis üyeleri su ücretlerinin indirilmesi için el kaldırırken, yine Cumhur ittifakı Meclis üyelerinin Sakarya’da suya yüzde 50 zam için el kaldırmalarına İyi Parti'den de eleştiri geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek, geçen yılın aralık ayından bu yana elektrik tarifelerine gelen zam nedeniyle artan maliyetlerden dolayı su faturalarına yapılacak zam konuşuldu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Yüzde 50 oranında gerçekleşecek zammın sübvanse edilmiş haliyle abonelere yansıtılacağını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, artan maliyetlerden dolayı yapılan zorunlu güncellemenin vatandaşlara en uygun haliyle yansıtılacağını ifade etti. Bir maddelik gündem maddesi ise meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

ANKARA'DA SUYA İNDİRİM GETİRİLMİŞTİ

Ankara’da ise zaten indirimli satılan suyun fiyatı Ekim ayı Meclis toplantısında AKP ve MHP çoğunluğu ile yine indirime tabi tutulmuştu. Yıllık 300 milyon metreküp su sağlanan Ankara’da ücretin 6 TL olması ile elde edilecek olan 1.8 milyar TL, ASKİ’nin 2.3 milyar TL olması beklenen yıllık elektrik giderini dahi karşılamayacak. Ara vermeksizin artan enerji, personel ve arıtma maliyetleri ile ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen alınan bu kararın, ASKİ’nin tüm acil altyapı yatırımlarını durdurması anlamına geldiği bilgisi verilmişti.