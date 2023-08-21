Akaryakıta haşırt dı bilekbord zammı. Eğleniyor musunuz yüzde 52

Editör: Turgay Beşyıldız

Türkiye'de seçimden sonra zamsız bir gün bile geçmiyor. Zamla yatıp zamla uyanan Türkiye'de hükümet akaryakıt zamlarını seriye bağlamış durumda.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu.

Bu gece yarısından sonra yapılacak 1 TL'lik zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 37 lira 87 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 37 lira 81 kuruşa, Ankara'da 38 lira 36 kuruşa İzmir'de 38 lira 53 kuruşa yükselecek.

Zammın pas geçtiği benzinin litre fiyatı ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 37 lira 72 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 37 lira 67 kuruşa, Ankara'da 38 lira 24 kuruşa İzmir'de 38 lira 35 kuruşa yükselecek.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu.

Zammın ardından 45 litrelik depo 1710 TL'ye dolacak.

3 ayda motorin ve benzine okkalı zam yapıldığını belirten bir vatandaş "Zam oranı neredeyse yüzde 100'a yaklaştı. Bu kadar vicdansızlık olur mu. Emekliyim. Devlet bana enflasyon farkıyla birlikte yüzde 25 zam yaptı. Motorine de yüzde 100'e yakın. Bunun neresinde adalet var. Cumhurbaşkanımız hiç bir kesimi ezdirmedik diyor. Biz emeklilerin pestili çıktı. Aldığımız maaşla geçinmemiz imkansız. Bir simitin 10 TL olduğu ülkede çay simit hesabı bile yapamıyoruz" diyerek zamlara isyan etti.