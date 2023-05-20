Bayan gol Beren Saat! İzleyenler yeteneğine şaştı kaldı

Editör: Osmancan EROK

Ünlü oyuncu Beren Saat, TED İstanbul Koleji Vakfı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlediği organizasyonda futbol maçı yaptı.

Tüm geliri başarılı öğrencilerin eğitimine katkı için bağışlanan organizasyona emekli futbolcular da katıldı.

Organizasyonda ayrıca emekli futbolcuların formaları açık artırmada satıldı.

Organizasyonda İlhan Şen, Diren Polatoğulları, Volkan Demirel, Nejat Uygur, Rüzgar Aksoy, Mehmet Topal, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Oğün Temizkanoğlu yer aldı. Maçın hakemliğini Diren Polatoğulları yaptı.

Ünlüler ve emekli futbolcular, maç sonunda öğrencilerden gördüğü yoğun ilgiden soyunma odasına gitmekte zorlandı.