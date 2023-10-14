Bergüzar Korel lüks set karavanıyla görenleri şaşırttı. Çalışma hayatının zorluklarından şikayet etmişti

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Bergüzar Korel, son paylaşımıyla olay oldu. Hayatın zorluklarından dem vuran ünlü oyuncu setteki karavanından kareler paylaştı. Görenler 'Ne zor hayat ama' yorumlarında bulundu.

Bir süredir İngiltere'nin Londra kentinde eşi Halit Ergenç ve çocukları ile birlikte yaşayan Bergüzar Korel, set paylaşımları yapmaya devam ediyor.

Bige Önal ile başrolü paylaşacağı Kanlı Yayın dizisinin çekimlerine başlayan ünlü oyuncunun karavanı görenleri şaşırttı.

Vücudundaki morlukları çekerek 'Hayat siz oyunculara güzel' gibi bir paylaşımla gündem olan oyuncunun lüks karavanda çalışması tepki topladı.

Oldukça modern döşenmiş ve bol ışıklandırmalı karavan kullanıcılardan 'Evet hayat sana zor', 'Karavan da karavan hani', 'Ne zor hayatlar aman Allahım' gibi yorumlar aldı.