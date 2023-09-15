Bergüzar Korel moraran vücudunu paylaştı! Dayanamadı yaşadıklarını anlattı

Oyuncu Bergüzar Korel, yoğun bir iş temposu içinde sette yaşadıklarını anlattı. Bacaklarındaki morlukları gösteren Korel, '"Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var. Mesela o morluklar, tokatlar filan hep rol değil mi?" dedi.

Bergüzar Korel moraran vücudunu paylaştı! Dayanamadı yaşadıklarını anlattı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Oyuncu Bergüzar Korel, uzun bir sürenin ardından setlere geri döndü. Sabah 06.00'da setten dönen Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bildiği doğruları alaylı bir şekilde yazdı.

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Moraran bacaklarını çeken oyuncu paylaşımına "Mesela o morluklar, tokatlar filan hep rol değil mi?" notunu yazdı.

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Peş peşe 3 fotoğraf yayınlayan Bergüzar Korel diğer paylaşımlarında da uykulu ve yorgun haliyle dikkat çekti.

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Oyuncu paylaşımında şunları söyledi:

"Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var yaaa... Mesela o morluklar tokatlar filan hep rol değil mi? Gece çekimlerini gerçekten gece yapmıyorsunuz değil mi mesela? Oynarken yanınızda lafları söyleyen biri var değil mi, o kadar sözü aklınızda tutmuyorsunuz"

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