Berna Laçin 'çok hassasiyetli' şarkıcıları işaret etti. "Ne takiyyeci ne çok yüzlüsünüz be"

Oyuncu Berna Laçin, Filistin'e saygı için Cumhuriyet kutlamalarına karşı çıkan sanatçılara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Berna Laçin 'çok hassasiyetli' şarkıcıları işaret etti. "Ne takiyyeci ne çok yüzlüsünüz be"

Pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından Filistin'deki vahşet görüntülerine tepki gösterirken bazı ünlü isimler tepkilerini daha da artırarak Cumhuriyet'in 100.yılı nedeniyle yapılması planlanan konser ve kutlamaların yapılmaması gerektiğini savunmuştu.

Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bu tarz tepkiler gösteren ancak yaşantılarıyla bunun tam tersi bir görüntü çizen ünlü isimlere seslendi ve tepkisini sert bir şekilde gösterdi.

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İşte Berna Laçin'in o paylaşımı:

Bütün “çok hassasiyetli” şarkıcıların, Filistin'e saygı için Cumhuriyet Konserlerine, kutlamalarına karşı olup o sırada Kıbrıs kumarhanelerinde sahneye çıkıp, en “eller havaya kadehler kafaya” eğlencelerini coşturmaları kaç puan? Ne riyakar, ne takiyyeci ne çok yüzlüsünüz be!

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