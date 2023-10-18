Berna Laçin'den terörist tepkisi. "Bugün tüm Yahudileri suçlu gören zihniyet aynı"

İsrail, dün akşam saatlerinde içinde binlerce kişinin sığındığı ve tedavi gördüğü hastaneyi bombalamıştı. 800'ü aşkın can kaybına neden olan bu saldırıya karşı bazı ünlüler sessizliğini korumaya devam ederken, bazıları da tepki gösterdi.

Berna Laçin de gecenin geç saatlerinde yaşanılan vahşetle ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

'Bu savaş filan değil bu vahşet! Filistin halkı topyekun katlediliyor. Hastane bombalamak savaş suçlarının, insanlık suçlarının en büyüğü!' diyen Berna Laçin, 'Şeytan yapmaz Netanyahu'nun yaptığını! Ve biz Yahudi vatandaşlarımız ayrı tutalım. Ülkemizi karıştırmak isteyen, bize ateş sıçratmaya çalışanların oyununa gelmeyelim. Akla karayı karıştırmayalım' ifadelerini kullanmıştı.

Bu vahşetin durması için her türlü desteğin verilmesi gerektiğini söyleyen Laçin, "Yine de önce vatan önce bu ülkenin vatandaşı!" vurgusu yapmıştı.

TERÖRİST UYARISI

İlk paylaşımında da Yahudi vatandaşlarla Netahyahu'nun ve yaptıklarının bir tutulmaması gerektiğini söyleyen Berna Laçin, geçtiğimiz dakikalarda yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Laçin, 'İkiz kuleler saldırısında Müslümanız diye hepimize terörist gözüyle bakan zihniyetle, bugün tüm Yahudileri suçlu gören zihniyet aynı!' dedi.