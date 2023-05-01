Ünlü anketçi Millet İttifakı'nın İzmir mitingini değerlendirdi. 'İki kat sayısal kalabalık ve heyecan'

İzmir'de düzenlenen büyük mmiting Millet İttifakı'na yetmedi. Cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun da konuştuğu mitingde kalabalık dikkat çekti. Ünlü anketçiden mitinge dair önemli tespitler geldi.

Ünlü anketçi Millet İttifakı'nın İzmir mitingini değerlendirdi. 'İki kat sayısal kalabalık ve heyecan'

Millet İttifakı'nın Gündoğdu'daki performansı ile Erdoğan'ın gerçekleştirdiği mitingi karşılaştıran MAK Araştırma Sahibi Mehmet Ali Kulat, "Millet İttifakı’nın iki kat sayısal kalabalığı ve heyecan üstünlüğü dikkat çekiciydi. En önemlisi de Millet İttifakı ilk kez çok net fotoğraf verdi" dedi.

Millet İttifakı'nın İzmir'de düzenlediği büyük mitinge vurgu yapan Kulat, oy kullanmanın sadece miting kalabalığı üzerinden okumanın yanlış olacağını ifade etti.

'MİLLET'İN BİRLİKTELİĞİ VURGUSU

MAK Siyasi Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede kalabalığın yanı sıra ittifak ortaklarının da mitinge katılmasına değindi.

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Kulat yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"1. Yıllardır Kamuoyu Araştırmalarının yanısıra sahayı okumaya çalışıyorum. Eskiden beri #izmir mitinglerinde bariz bir CHP üstünlüğü vardır. Dolayısıyla seçmen oy kullanma davranışını sadece #miting kalabalığı üzerinden okumak yanlış okumaya neden olur. Amma ve lakin...

2. Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve #Cumhurİttifakı'nın mitingi ile Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve #Milletİttifakı'nın İzmir Gündogdu mukayesinde; Millet İttifakı’nın iki kat sayısal kalabalığı ve heyecan üstünlüğü dikkat çekiciydi. En önemlisi de #Milletİttifakı ilk kez çok net fotoğraf verdi."

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