Yüz binler Millet İttifakı için toplandı

Millet İttifakı, bugün Gündoğdu Meydanı'nda saat 15.30'da İzmir'de büyük miting için bir araya geliyor. İzmirliler mitingden saatler öncesinde Gündoğdu Meydanı'nda buluştu. Millet İttifakı'na ilgi çok büyük!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İzmir'de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Vekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, CHPli belediye başkanları ve partililer karşıladı.

ERDOĞAN İZMİR MİTİNGİNİ DOLDURAMAMIŞTI

Dün ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deydi. Erdoğan'ın mitinginde alanın boş olması dikkatlerden kaçmamıştı.

Alanda yer yer büyük boşluklar dikkat çekerken sosyal medyada paylaşılan bir videoda miting alanına gelen vatandaşın Erdoğan henüz konuşmasını sürdürürken alanı terk ettiği görüldü.

Büyük kalabalıklar halinde alanı terk eden vatandaşları durdurmaya çalışan bir görevlinin çaresizliği "Meydanı boşaltmayalım, basına fırsat vermeyelim" sözlerinde hayat buldu.