Berna Laçin uğursuz ayını açıkladı

Snob Magazin'in haberine göre; Berna Laçin, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Oyuncu, kasım ayının uğursuz geldiğini söyledi.

Laçin, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybetmesi, İsrail-Hamas Savaşı, can dostum diye adlandırdığı köpeğinin ölmesi üzerine kasım ayının uğursuz geldiğini açıkladı.

Berna Laçin, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman kasımlar iyi gelmiyor bana. Atam da bir kasım ayında ölmüştü. İki gün önce 9 yaşında her saniye yanımda geçen can dostumu kaybettim. Metin Uca'yı kaybettik. Çok renkliydi. En kötü zamanda karşılaştığımda neşe veren biriydi. Hayat kısayken herkes neden savaştan tavır alıyor anlamıyorum. Dünyada şu anda çok büyük acılar yaşanıyor. Çocuk ölümünden daha korkunç bir şey yok. Birileri bomba atıp çocukları nasıl öldürür akıl alır gibi değil? Her şey çok üst üste geldi. Gençlerin bulunduğu festivalin basılmasını da doğru bulmuyor. Ama şu an bitmeyen suç var. Bir hastane bombalanamaz? Bu vahşet. Uzaylıları bekliyorum. Beni alsınlar. Gelseler artık şaşırmam. Bizim nesil her şeyi gördü"