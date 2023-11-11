Berna Laçin'den İsrail'e virüs benzetmesi

Oyuncu Berna Laçin, Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarla çok sayıda sivilin ölümüne yol açan İsrail hakkında çarpıcı bir benzetme yaptı.

Berna Laçin'den İsrail'e virüs benzetmesi

İsrail ve Hamas arasında başlayan, ancak neredeyse çarpışmaların başından beri sivillerin ağırlıklı olarak hayatını kaybettiği gerginlik bir ayı geride bırakırken tarafların saldırgan tavırları devam ediyor.

Özellikle İsrail cephesi ateşkese yanaşmazken, yaptığı saldırılarla sivillerin canını almaya devam ediyor. Dünya devletleri yapılan bu saldırının son ermesini isterken, Berna Laçin'den yaşanan tablo hakkında çarpıcı bir benzetme geldi.

İsrail'i bir virüse benzeten Laçin, gece saatlerinde yapılan saldırıları örnek göstererek şu paylaşımda bulundu:

"Virüs vücuda girince gece saldırır, ateş yükselir ya işte Gazze’de durum aynı böyle! Her gece 1 ayı geçti her gece biraz daha ölüyor, öldürülüyor Filistin"

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