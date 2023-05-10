Süleyman Soylu'nun FETÖ ve Zekeriya Öz'e övgüleri ortaya çıktı

Editör:Özge Ceren Çimen

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Fetö ve yurtdışına kaçan savcı Zekeriya Öz'e övgüler yağdırdığı video skandal niteliğinde. İşte o video sosyal medyada,"SS kitabıyla birlikte ortaya öyle bir video çıktı ki Soylu'nun FETÖ övgüler inanılmaz" diye paylaşıldı

Yıllar önce FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'ye canlı olarak bağlanan Süleyman Soylu, öyler sözler sarfetti ki, neredeyse 15 Temmuz Darbesi'ni bunlar yapmadı dedirtecek cinsten. İşte Süleyman Soylu'nun canlı yayında söyledikleri:

"Fethullah Gülen ve onunla birlikte hizmette bulunan insanlar hakkında ipe sapa gelmez bir merkezden yönetildiği apaçık olan açıklamalarda bulunuyor. Bugün Fethullah Gülen Amerika’da bulunuyor diye çormuyor. Bu Türkiye’nin ayıbıdır diye sormaları gerekir. Bunu görerek üzülüyorum. Kahroluyorum. Hakkında bütün dünyanın övgüler düzdüğü, aslında bütün ülkemizin minnettar olması lazım gelen mümtaz bir şahsiyetin ciddi bir şekilde saldırılar vardır. Bu saldırının sebebi Sayın Fethullah Gülen değildir Çok samimi söyleyeyim ki beni içim hazmetmiyor. Bu bir mücadeledir. Bu mücadeleyi hükümet bıraksa da, bu mücadeleyi Cumhurbakanı bıraksa da halkın iktidarını getirmeye çalışıyor. Bir Fethullah Gülen çıkartır. Bin Fethullah Gülen çıkartır. Bin Zekeriya Öz çıkartır. Fethullah Gülen, Zekeriya Öz hepsi birilerinin gönlünde yer almıştır."