Merkez Bankası rezervleri Araplardan alınan borçla yükseldi

Resmi rakamlar perşembe günü açıklanacak ama TCMB rezervleri beş haftadır düşüyordu. Ancak Arap doping bir anda Merkez Bankası'nın rezervlerinin yönünü bir anda yukarı çevirdi. Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri Suudi Arabistan mevduatının da desteğiyle geçen hafta 6,5 milyar dolar artışla 126,5 milyar dolar oldu.

Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu 6 Mart'ta ziyaret etmiş 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yapılmıştı.

Reuters'in verdiği habere göre TCMB bilanço verilerinden yapılan hesaplamalarda, net uluslararası rezervler geçen hafta yaklaşık 6 milyar dolar artışla 25 milyar dolara çıktı.

TCMB HESAPLARINA 5 MİLYAR DOLAR GEÇİNCE YÜKSELİŞ DE ORTAYA ÇIKTI

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu’nun, 5 milyar dolar tutarındaki mevduatı geçen hafta Pazartesi günü itibarıyla TCMB hesaplarına girmişti.

TCMB verilerine göre altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam rezervler,30 Aralık günü açıklanan rakamlara göre 128 Milyar 755 milyon dolardı. Bu rakam 10 Mart haftasına kadar eridi 120 Milyar dolara kadar geriledi. 5 Haftada büyük kayıp yaşanmıştı. Resmi veriler bu hafta perşembe günü saat 14:30’da açıklanacak.Dolar/TL 19 civarında seyrederken, TL depremden bugüne geçen 1.5 ayda dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti.