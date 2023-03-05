Şenol Güneş'ten flaş karar. Ankaragücü maçı 11'ini belirledi

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Ankaragücü'nü konuk edecek.
Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranalara gelecek.
Maç önçesi teknik direktör Şenol Güneş kararını verdi. Güneş'in takımını sahaya şu 11'le süreceği öğrenildi:
Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Redmond, Salih, Gedson, Maxim, Cenk, Aboubakar.
Ankaragücü'nün muhtemel 11'i ise şöyle:
Gökhan, Marlon, Mujakic, Radakovic, Moreira, Diack, Taylan, Emre, Fıratcan, Beridze, Sowe.
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