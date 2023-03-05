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Şenol Güneş'ten flaş N'Koudou sözleri. ''Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu''

Şenol Güneş, Ankaragücü maçı öncesi takımda düşünülmeyen N'Koudou hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 18:49
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''Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu'' Şenol Güneş'ten flaş N'Koudou sözleri

Şenol Güneş'ten flaş N'Koudou sözleri. ''Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu''
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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Kevin N'Koudou hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"N'Koudou'nun sezon sonunda ayrılma durumu var. Kendisiyle konuştum. Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu. Karar kendisinin. Onun transfer anlaşmalarında farklılıklar var. Bizde kalması zaten görünmüyor. Adana Demirspor için iyi bir oyuncu.

"Beklediğimiz randımanı alamadık. Gitmesine izin verdik ama son aşamayı bilmiyorum. Hala olabilir, olmayabilir. Konuşuluyor. Anlaşma olmazsa kalan 11 maçta oynaması zor görünüyor. Seneye de düşünmüyoruz. 

Katkı yapmasını da beklemiyoruz, bu yüzden tutmanın manası yok. Şu an bulunduğu durum rahat gelebilir ama sezon sonu bu şartları da bulamayabilir." 

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