Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten sürpriz tercih

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Saat 19.00'da başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
İşte ilk 11'ler;
Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Amir, Redmond, Salih, Cenk Tosun, Aboubakar
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali, Pedrinho, Diack, Emre, Zahid, Beridze, Sowe
Mücadele öncesi Beşiktaş 40 puanla 3. sırada bulunuyor.
Ankaragücü ise 22 puanla 15. sırada bulunuyor.
ONUR BULUT VE COLLEY 11'DE
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, ilk 11'de yeni transferler Onur Bulut ve Colley'e görev verdi.
Böylece iki isim, Beşiktaş formasıyla ilk maçlarına çıkacak.
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