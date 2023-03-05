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  • Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten sürpriz tercih

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten sürpriz tercih

Süper Lig'de Beşiktaş-Ankaragücü maçının ilk 11'leri açıklandı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 17:55
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Güneş'ten sürpriz tercih. Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten sürpriz tercih
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Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. 

Saat 19.00'da başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

İşte ilk 11'ler;

Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Amir, Redmond, Salih, Cenk Tosun, Aboubakar

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali, Pedrinho, Diack, Emre, Zahid, Beridze, Sowe

Mücadele öncesi Beşiktaş 40 puanla 3. sırada bulunuyor.

Ankaragücü ise 22 puanla 15. sırada bulunuyor.

ONUR BULUT VE COLLEY 11'DE

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, ilk 11'de yeni transferler Onur Bulut ve Colley'e görev verdi.

Böylece iki isim, Beşiktaş formasıyla ilk maçlarına çıkacak.

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