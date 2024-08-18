Beşiktaş Antalyaspor'u yıktı. Liderlik koltuğuna oturdu

Trendyol Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar Akdeniz ekibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 13 ve 23. dakikalarda Immobile, 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5'te Muçi kaydetti. Antalyaspor’un golleri ise 1 ve 51. dakikalarda Samudio’dan geldi.

Antalyaspor’da Güray Vural ise 63. Dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuç ile birlikte ligde 2’de 2 yapan Beşiktaş averaj farkı ile Galatasaray’ı geçerek liderlik koltuğuna oturdu.