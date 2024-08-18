Beşiktaş Antalyaspor'u yıktı. Liderlik koltuğuna oturdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Antalyaspor'u yıktı. Liderlik koltuğuna oturdu

Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu.

Trendyol Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar Akdeniz ekibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 13 ve 23. dakikalarda Immobile, 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5'te Muçi kaydetti. Antalyaspor’un golleri ise 1 ve 51. dakikalarda Samudio’dan geldi.

Antalyaspor’da Güray Vural ise 63. Dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuç ile birlikte ligde 2’de 2 yapan Beşiktaş averaj farkı ile Galatasaray’ı geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Selçuk İnan evinde yıkıldı Spor
Selçuk İnan evinde yıkıldı
Galatasaray'da dev mesai Spor
Galatasaray'da dev mesai
Antalyaspor'a Beşiktaş karşısında şok. Bir bu eksikti Spor
Antalyaspor'a Beşiktaş karşısında şok. Bir bu eksikti
Kurallara uyan vatandaşı durdurdular motora dört kişi binenleri yolladılar. Çifte standardın böylesi görülmedi Gündem
Kurallara uyan vatandaşı durdurdular motora dört kişi binenleri yolladılar. Çifte standardın böylesi görülmedi
Rafa Silva sahnede. Beşiktaş tekrar önde Spor
Rafa Silva sahnede. Beşiktaş tekrar önde
Çağdaş Atan 'sabırsızlanıyorum' diyerek açıkladı Spor
Çağdaş Atan 'sabırsızlanıyorum' diyerek açıkladı